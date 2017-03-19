Более тысячи новосибирцев и Навальный протестовали против высоких тарифов ЖКХ на площади Ленина

На площади Ленина в центре Новосибирска начался митинг против роста тарифов ЖКХ — к началу протестной акции пришла тысяча человек, во время митинга участники продолжали прибывать. 


На митинг 19 марта пришло более тысячи возмущенных новосибирцев
На митинг 19 марта пришло более тысячи возмущенных новосибирцев


Сегодняшний митинг против роста тарифов ЖКХ — уже пятый с момента, когда стало известно о решении энергетического монополиста — компании «СИБЭКО» — поднять цены на свои услуги. Организацией митинга занимались общественники, в том числе «Пенсионеры за достойную жизнь!». Практически все митинги были многолюдными и собирали больше тысячи участников


На митинг приехал известный оппозиционер Алексей Навальный
На митинг приехал известный оппозиционер Алексей Навальный


На площадь Ленина к 12 часам сегодня, 19 марта, прибыли федеральные общественники, включая известного оппозиционера Алексея Навального. Корреспондент НГС.НОВОСТИ, который находится сейчас на площади, передает, что главным лозунгом митинга стал «Отмени или уходи» — обращение относится к губернатору Владимиру Городецкому.


Все митинги против роста тарифов ЖКХ были многолюдными, включая сегодняшний 
Все митинги против роста тарифов ЖКХ были многолюдными, включая сегодняшний 


На этой неделе Навальный опубликовал видеорасследование, в котором связал рост тарифов с расходами на виллу в Тоскане (Италия), якобы принадлежащей владельцу «СИБЭКО». Хотя имена владельцев компании доподлинно неизвестны. Это заявление уже прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Я не был на вилле Абызова и не готов комментировать про виллу ничего. Что касается денег: у нас точка зрения осталась прежней — максимальная прозрачность используемых дополнительных средств», — высказался мэр. 

Стас Соколов
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