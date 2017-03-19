Более тысячи новосибирцев и Навальный протестовали против высоких тарифов ЖКХ на площади Ленина

На площади Ленина в центре Новосибирска начался митинг против роста тарифов ЖКХ — к началу протестной акции пришла тысяча человек, во время митинга участники продолжали прибывать.





На митинг 19 марта пришло более тысячи возмущенных новосибирцев





Сегодняшний митинг против роста тарифов ЖКХ — уже пятый с момента, когда стало известно о решении энергетического монополиста — компании «СИБЭКО» — поднять цены на свои услуги. Организацией митинга занимались общественники, в том числе «Пенсионеры за достойную жизнь!». Практически все митинги были многолюдными и собирали больше тысячи участников.







На митинг приехал известный оппозиционер Алексей Навальный





На площадь Ленина к 12 часам сегодня, 19 марта, прибыли федеральные общественники, включая известного оппозиционера Алексея Навального. Корреспондент НГС.НОВОСТИ, который находится сейчас на площади, передает, что главным лозунгом митинга стал «Отмени или уходи» — обращение относится к губернатору Владимиру Городецкому.







Все митинги против роста тарифов ЖКХ были многолюдными, включая сегодняшний





На этой неделе Навальный опубликовал видеорасследование, в котором связал рост тарифов с расходами на виллу в Тоскане (Италия), якобы принадлежащей владельцу «СИБЭКО». Хотя имена владельцев компании доподлинно неизвестны. Это заявление уже прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Я не был на вилле Абызова и не готов комментировать про виллу ничего. Что касается денег: у нас точка зрения осталась прежней — максимальная прозрачность используемых дополнительных средств», — высказался мэр.