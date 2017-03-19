Молодая сибирячка написала откровенную книгу о своей страшной болезни

27-летняя писательница из Новосибирска Маша Попова презентовала книгу «Это у меня в крови» о своей борьбе с раком крови — встреча с девушкой прошла вечером 18 марта в литературной гостиной магазина «КапиталЪ».





Маша Попова заболела лейкозом и написала книгу о борьбе с болезнью





«В 2012 году я заболела лейкозом — рак крови в народе — и легла в больницу. Люди постоянно задавали вопрос: "Как там твои дела, почему не приходишь в институт?". И я решила, что лучше не писать длинные персональные сообщения, а вести дневник и публиковать его в интернете — люди смогут смотреть, комментировать. Моя ближайшая пункция будет в апреле — я надеюсь, что она будет последней», — рассказала Маша Попова на встрече в «Капитале».







Маша Попова родилась в Северске (Томская область), но ее детство прошло в новосибирском Академгородке. Когда девочке было 6 лет, семья переехала в Москву, но сейчас Маша вернулась на родину поближе к бабушке и дедушке, теперь она работает в рекламном отделе кинотеатра «Победа».







Маша Попова (на фото справа) родилась в Томской области, но ее детство прошло в Новосибирске. На фото слева — ведущая презентации, журналист Маргарита Логинова







По словам Маши, дневник о болезни превратился в книгу позже — в конце 2015 года издательством начал заниматься настоятель храма Рождество Христова в Митино (Москва) Феоктист Игумнов. Он отправил текст в издательство «Лепта», и оно связалось с Машей. В итоге девушке не пришлось платить издательству — оно напечатало «Это у меня в крови» за свой счет, а теперь отчисляет проценты от продажи книг (тираж — 4 тыс. экземпляров), рассказала писательница. Сейчас книга продается в «Капитале» за 300 руб.







Книгу можно купить в «Капитале»







«Когда я лежала в больнице, у меня была куча вопросов — я вообще ничего не знала про рак. Я ужасно его боялась, думала, что стоит произнести слово "лейкемия" — и все, ты сразу умрешь, и что об этом лучше вообще не говорить. Потом я легла в больницу и поняла, что все это можно пережить, что все это лечится», — пояснила Маша. Она отметила, что не боится непонимания от части читателей — целью было рассказать, что значит рак и как выдержать тяжелое лечение.







По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на презентацию в «Капитале» пришло около 40 человек — в том числе героини королевской фотосессии «Красота против рака». Ранее они рассказали шокирующие и эмоциональные истории своей страшной болезни.

