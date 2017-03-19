Молодая сибирячка написала откровенную книгу о своей страшной болезни

27-летняя писательница из Новосибирска Маша Попова презентовала книгу «Это у меня в крови» о своей борьбе с раком крови — встреча с девушкой прошла вечером 18 марта в литературной гостиной магазина «КапиталЪ». 


Маша Попова заболела лейкозом и написала книгу о борьбе с болезнью
Маша Попова заболела лейкозом и написала книгу о борьбе с болезнью


«В 2012 году я заболела лейкозом — рак крови в народе — и легла в больницу. Люди постоянно задавали вопрос: "Как там твои дела, почему не приходишь в институт?". И я решила, что лучше не писать длинные персональные сообщения, а вести дневник и публиковать его в интернете — люди смогут смотреть, комментировать. Моя ближайшая пункция будет в апреле — я надеюсь, что она будет последней», — рассказала Маша Попова на встрече в «Капитале». 


Маша Попова родилась в Северске (Томская область), но ее детство прошло в новосибирском Академгородке. Когда девочке было 6 лет, семья переехала в Москву, но сейчас Маша вернулась на родину поближе к бабушке и дедушке, теперь она работает в рекламном отделе кинотеатра «Победа».


Маша Попова (на фото справа) родилась в Томской области, но ее детство прошло в Новосибирске. На фото слева — ведущая презентации, журналист Маргарита Логинова
Маша Попова (на фото справа) родилась в Томской области, но ее детство прошло в Новосибирске. На фото слева — ведущая презентации, журналист Маргарита Логинова


По словам Маши, дневник о болезни превратился в книгу позже — в конце 2015 года издательством начал заниматься настоятель храма Рождество Христова в Митино (Москва) Феоктист Игумнов. Он отправил текст в издательство «Лепта», и оно связалось с Машей. В итоге девушке не пришлось платить издательству — оно напечатало «Это у меня в крови» за свой счет, а теперь отчисляет проценты от продажи книг (тираж — 4 тыс. экземпляров), рассказала писательница. Сейчас книга продается в «Капитале» за 300 руб. 


Книгу можно купить в «Капитале»
Книгу можно купить в «Капитале»


«Когда я лежала в больнице, у меня была куча вопросов — я вообще ничего не знала про рак. Я ужасно его боялась, думала, что стоит произнести слово "лейкемия" — и все, ты сразу умрешь, и что об этом лучше вообще не говорить. Потом я легла в больницу и поняла, что все это можно пережить, что все это лечится», — пояснила Маша. Она отметила, что не боится непонимания от части читателей — целью было рассказать, что значит рак и как выдержать тяжелое лечение. 


По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на презентацию в «Капитале» пришло около 40 человек — в том числе героини королевской фотосессии «Красота против рака».  Ранее они рассказали шокирующие и эмоциональные истории своей страшной болезни.  

Мария Морсина
Фото автора

Прочтений: 3394
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Новинки ипотечного кредитования, пришедшие на смену госипотеке
22 марта пройдет онлайн-конференция ГК «Строитель» и двух крупнейших банков в Новосибирске: ПАО Сбербанк и ПАО «ВТБ 24»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено