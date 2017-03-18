В Новосибирске пропал парень со шрамом

В Новосибирске пропал 29-летний Егор Дунаев — о нем ничего неизвестно уже больше недели.





Последний раз Егор выходил на связь 11 марта. С тех пор его телефон недоступен, сообщил НГС.НОВОСТИ бывший коллега и друг пропавшего Алексей Дурняков.







«Раньше Егор не пропадал. Все его вещи остались дома. С собой был только паспорт и телефон», — говорит Алексей.





По его словам, Егор родом из города Ужур Красноярского края. В Новосибирске он живет около 9 лет, с родными практически не поддерживает связь.





В Новосибирске молодой человек временно прописан на ул. Зорге. 10 марта в районе обеда он вышел из дома по ул. Кузьмы Минина, и до сих пор его местонахождение неизвестно.







«Мы обращались в полицию на этой неделе, но нам сказали подождать и прийти после выходных, если Егор не найдется. Но мы не понимаем, зачем так долго ждать», — отметил Алексей.





Приметы Егора — рост около 170 см, вес 65 кг. У мужчины среднее телосложение и голубые глаза, есть шрам на левой стороне лица. 10 марта он был одет в спецовку с оранжевыми вставками, на спине надпись «ТОПАЗ».





Друзья Егора просят всех, кому что-либо известно о его местонахождении, сообщить по телефону: 8-993-005-09-88 (Алексей).







На этой неделе НГС.НОВОСТИ также рассказывали о розыске 24-летнего Николай Михеева. Его потеряли родные. Однако после публикации на НГС молодой человек нашелся.