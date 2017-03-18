Жителей Нижней Ельцовки массово вышли на митинг против Восточного обхода





Жители Нижней Ельцовки выступили против того, чтобы Восточный обход проходил по Советскому району Новосибирска.





Об этом они заявили на митинге 18 марта, рассказала участница акции Оксана Бабенко. По ее словам, на встречу приехали представители правительства области и администрации Советского района. Участники встречи подготовили резолюцию на трех листах, в которой изложили свои требования.





«Мы против транзита через Нижнюю Ельцовку в любом виде — как по ул. Лесосечной, так и по лесной территории — это городской лес между Нижней Ельцовкой и микрорайоном Щ. Мы также против сброса траффика [от Восточного обхода] через Советский район в любом виде», — перечислила основные требования Оксана Бабенко.





Сейчас активисты продолжают сбор подписей под письмом против строительства обхода через Нижнюю Ельцовку. Под ним уже подписались больше 3 тыс. человек, пояснила Оксана.





«Отправим все документы вместе с резолюцией митинга и подписями и протоколом встречи в администрации в обладминистрацию, [Анатолию] Локтю, губернатору и в администрацию президента», — отметила собеседница.





В переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети Оксана также добавила, что митинг продолжался примерно 1,5 часа. «Люди пришли к началу и, в основном, стояли до конца. У нас не было задачи всех пересчитать, но, по оценке представителей администрации, пришло не менее 400 человек», — передала она.









Прежде, в начале марта жители встречались с властями и обсуждали эту проблему. Тогда на встречу пришли около 200 человек.







Напомним, в январе после заседания ландшафтного совета Советского района стало известно, что

власти рассматривают в качестве основного варианта сброса трафика с Восточного обхода территорию Нижней Ельцовки.





При этом предлагается два маршрута. По первому из них поток транспорта пройдет по ул. Лесосечная, для этого потребуется расширить улицу и сделать еще один «прокол» — под железной дорогой. По второму варианту поток машин будет двигаться параллельно ул. Лесосечной вдоль лесного массива с развязкой над железной дорогой.