Новосибирские знаменитости снялись для необычной фотовыставки

В Доме ученых Академгородка открылась фотовыставка Александра Брежнева, на которой можно увидеть черно-белые портреты известных новосибирцев. 


На снимке — актриса театра «Глобус» Анна Михайленко
На снимке — актриса театра «Глобус» Анна Михайленко


На выставку «50 PEOPLE» попали 50 черно-белых портретов актеров, режиссеров, музыкантов, художников, врачей, политиков. Некоторые живут и работают в Новосибирске, некоторые — просто гости города, рассказал автор Александр Брежнев. На открытие пришли около 30–40 человек. 


Скрипач Вадим Репин
Скрипач Вадим Репин


«Все эти портреты объединяет то, что они были сняты в городе Новосибирске. Я работаю в журнале, поэтому иногда мне удается сфотографировать новых интересных людей, известных и не очень. 


Трехкратный победитель Олимпийских игр, депутат Госдумы Александр Карелин
Трехкратный победитель Олимпийских игр, депутат Госдумы Александр Карелин


Многие из них обладают какой-то особенной харизмой, которую я постарался отразить в снимке», — объяснил Александр. 


Олимпийская чемпионка фехтовальщица Юлия Гаврилова
Олимпийская чемпионка фехтовальщица Юлия Гаврилова


Идея выставки родилась у Александра в 2014 году. В итоге в экспозицию вошли избранные портреты за последние четыре года работы Александра. Одна пятая снимков — это портреты сотрудников театра «Глобус». В частности, на них запечатлены главный режиссер Алексей Крикливый, главный художник Каринэ Булгач, артисты Екатерина Аникина, Иван Басюра, Алексей Кучинский, Анна Михайленко. 


Актер Алексей Кучинский
Актер Алексей Кучинский


Выставка будет работать до 16 апреля, вход на нее свободный, отметил автор фотографий. 


На этой неделе в Новосибирске также открылась выставка фотографий звезд Транссибирского Арт-фестиваля. Она проходит в фойе концертного зала им. Каца. В экспозицию вошли кадры Александра Иванова, которые он сделал в разные годы на концертах, репетициях, мастер-классах и за кулисами фестиваля в России и за границей. 

Ольга Власова
Фото предоставлены Александром Брежневым 

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