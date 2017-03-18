Депутаты призвали наказать новосибирское правительство за проект четвертого моста

Депутаты Заксобрания требуют наказать чиновников, работавших над проектом четвертого моста

Депутаты новосибирского Заксобрания раскритиковали работу правительства над проектом четвертого моста и потребовали привлечь чиновников к административной ответственности.





Комиссия заксобрания (ЗС) по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции решила обратиться к губернатору Владимиру Городецкому. Депутаты требуют административного наказания для подчиненных главы региона, ответственных за ошибки при подготовке концессионного соглашения по строительству четвертого моста через Обь, сообщили в пресс-службе Заксобрания.





«Пусть мост будет. Знаю точно, что губернатор относится к этому проекту с государственной точки зрения, — процитировали вице-спикера Заксобрания Андрея Панфёрова в пресс-службе. — Исполнители им поставлены. Но почему исполнители так относятся к порученному? Мы должны сказать людям: принята такая-то модель, сейчас пошли на минимальную, столько-то будет стоить трафик — 100, 150 или 70 руб. Однако цифры не подтверждены расчетами, а для большинства жителей — это деньги».





В ЗС напомнили, что ранее чиновники договорились с депутатами снизить сумму гарантированного дохода концессионера с 91 до 49 млрд руб. Но региональное правительство до сих пор не внесло эти изменения в постановление о конкурсе на строительство моста, что не устроило членов антикоррупционной комиссии.



Депутаты также раскритиковали высокую, по их мнению, стоимость проезда по платному мосту. Они напомнили о том, что Контрольно-счетная палата Новосибирской области обнаружила необоснованное завышение стоимости проекта моста почти на 100 млн руб., отметили в пресс-службе.



Областное правительство на заседании комиссии представляли министр строительства Сергей Боярский, министр экономического развития Ольга Молчанова, а также Евгений Раков, занимающий должность и.о. министра транспорта после ухода прежнего главы ведомства Сергея Титова в «Сибмост».





Между тем на этой неделе глава Росавтодора Роман Старовойт представил Госдуме проект четвертого моста через Обь как один из приоритетных для строительства на средства от «Платона».





Четвертый мост через Обь и раньше называли претендентом на федеральный грант. Случится ли это, должна решить правительственная комиссия. Губернатор НСО Владимир Городецкий в феврале на встрече с журналистами говорил, что заседание, предположительно, состоится в начале года.