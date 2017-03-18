Депутаты призвали наказать новосибирское правительство за проект четвертого моста

Депутаты Заксобрания требуют наказать чиновников, работавших над проектом четвертого моста
Депутаты Заксобрания требуют наказать чиновников, работавших над проектом четвертого моста

Депутаты новосибирского Заксобрания раскритиковали работу правительства над проектом четвертого моста и потребовали привлечь чиновников к административной ответственности.


Комиссия заксобрания (ЗС) по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции решила обратиться к губернатору Владимиру Городецкому. Депутаты требуют административного наказания для подчиненных главы региона, ответственных за ошибки при подготовке концессионного соглашения по строительству четвертого моста через Обь, сообщили в пресс-службе Заксобрания. 


«Пусть мост будет. Знаю точно, что губернатор относится к этому проекту с государственной точки зрения, — процитировали вице-спикера Заксобрания Андрея Панфёрова в пресс-службе. — Исполнители им поставлены. Но почему исполнители так относятся к порученному? Мы должны сказать людям: принята такая-то модель, сейчас пошли на минимальную, столько-то будет стоить трафик — 100, 150 или 70 руб. Однако цифры не подтверждены расчетами, а для большинства жителей — это деньги». 


В ЗС напомнили, что ранее чиновники договорились с депутатами снизить сумму гарантированного дохода концессионера с 91 до 49 млрд руб. Но региональное правительство до сих пор не внесло эти изменения в постановление о конкурсе на строительство моста, что не устроило членов антикоррупционной комиссии.

Депутаты также раскритиковали высокую, по их мнению, стоимость проезда по платному мосту. Они напомнили о том, что Контрольно-счетная палата Новосибирской области обнаружила необоснованное завышение стоимости проекта моста почти на 100 млн руб., отметили в пресс-службе.


Областное правительство на заседании комиссии представляли министр строительства Сергей Боярский, министр экономического развития Ольга Молчанова, а также Евгений Раков, занимающий должность и.о. министра транспорта после ухода прежнего главы ведомства Сергея Титова в «Сибмост».


Между тем на этой неделе глава Росавтодора Роман Старовойт представил Госдуме проект четвертого моста через Обь как один из приоритетных для строительства на средства от «Платона».


Четвертый мост через Обь и раньше называли претендентом на федеральный грант. Случится ли это, должна решить правительственная комиссия. Губернатор НСО Владимир Городецкий в феврале на встрече с журналистами говорил, что заседание, предположительно, состоится в начале года.

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой

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