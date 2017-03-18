Новосибирцы в забавных шляпах заполнили пабы в День святого Патрика

Зеленая шляпа — непременный атрибут празднования Дня святого Патрика

В новосибирских пабах 17 марта прошли праздничные вечеринки в честь Дня святого Патрика — с танцами и тематическими программами.







По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, все ирландские пабы, расположенные в центре Новосибирска, были переполнены примерно с 22:00.





Свободные места можно было найти только за стойкой. Гулянья продолжались до поздней ночи, а посетители массово выкладывали в социальные сети свои фотографии в праздничных зеленых шляпах.

Она поймала лепрекона, теперь я ей должен котёл с монетами💚☘️💚 Публикация от Sergio Kuzakov (@kuza4ello) Мар 17 2017 в 9:10 PDT





Празднование Дня святого Патрика продолжится сегодня, 18 марта, в пабе Harat’s. Кроме того, в новом ТЦ «Эдем» в Академгородке заявлено выступление группы Double Draft с народными шотландскими танцами для всех желающих.

#stpatricksday ☘️☘️🍻🍺🇮🇪 Публикация от Rishabanny (@rishabanny) Мар 17 2017 в 8:23 PDT

День святого Патрика — государственный праздник в Ирландии, Северной Ирландии и ряде провинций Канады. Однако благодаря популярности ирландских пабов и ирландских марок пива этот день широко отмечается по всему миру, включая Россию.





На прошлой неделе стало известно, что Русская православная церковь отныне также будет отмечать День святого Патрика. В месяцеслов включили имя святителя Патрикия, просветителя Ирландии.