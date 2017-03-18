Новосибирцы в забавных шляпах заполнили пабы в День святого Патрика

Зеленая шляпа — непременный атрибут празднования Дня святого Патрика
Зеленая шляпа — непременный атрибут празднования Дня святого Патрика

В новосибирских пабах 17 марта прошли праздничные вечеринки в честь Дня святого Патрика — с танцами и тематическими программами.


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, все ирландские пабы, расположенные в центре Новосибирска, были переполнены примерно с 22:00.


Свободные места можно было найти только за стойкой. Гулянья продолжались до поздней ночи, а посетители массово выкладывали в социальные сети свои фотографии в праздничных зеленых шляпах.

Она поймала лепрекона, теперь я ей должен котёл с монетами💚☘️💚

Публикация от Sergio Kuzakov (@kuza4ello)


17 марта - это для меня всегда особенный день! #Деньсвятогопатрика Уже лет десять (😳) мы с моей @yulia.panteleeva в этот день ходим в паб и пьём #guinness 🍻 Не важно, где мы, с кем мы, работаем или нет, ждёт нас дома любимый мужчина или нет, но вечером встретиться в пабе - это святое. Для меня традиции - это то, что объединяет нас с близкими и родными людьми и позволяет чувствовать себя частью чего-то важного и оставляющего бесценные воспоминания. Так что поздравляю всех с совершенно чужим и мало полезным для нас Днём Святого Патрика😜 Как говорится, был бы повод 😉 PS: К сожалению шапочек с #Guinness не было😔 #stpatrickscorner #saintpatricksday

Публикация от Evgeniya Dyakova (@evgeni_ya_d)

Празднование Дня святого Патрика продолжится сегодня, 18 марта, в пабе Harat’s. Кроме того, в новом ТЦ «Эдем» в Академгородке заявлено выступление группы Double Draft с народными шотландскими танцами для всех желающих.

#stpatricksday ☘️☘️🍻🍺🇮🇪

Публикация от Rishabanny (@rishabanny)

День святого Патрика —  государственный праздник в Ирландии, Северной Ирландии и ряде провинций Канады. Однако благодаря популярности ирландских пабов и ирландских марок пива этот день широко отмечается по всему миру, включая Россию.


На прошлой неделе стало известно, что Русская православная церковь отныне также будет отмечать День святого Патрика. В месяцеслов включили имя святителя Патрикия, просветителя Ирландии.

Анна Наумцева
Фото instagram.com/s.janksy/, instagram.com/kuza4ello/, instagram.com/evgeni_ya_d/, instagram.com/rishabanny/

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