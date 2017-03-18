На площади Маркса заработала закусочная сети корейского фастфуда





За последние пару лет состав арендаторов на фуд-корте в «Сан Сити» почти полностью обновился. Фото Стас Соколова







В торгово-развлекательном комплексе «Сан-Сити» на фуд-корте сегодня заработало заведение корейской кухни под названием Chingo. Это уже вторая точка под таким названием в Новосибирске, первая открылась в 2015 году в ТРК «Ройял Парк». Корейская закусочная заняла место, освобожденное закрывшимся здесь заведением сети «Блинофф».







Так, например, выглядит бибимбап. Фото Стаса Соколова







Особенность Chingo (по-корейски «дружба») состоит в том, что кафе предлагает блюда исключительно корейской (а не смешанную — восточной) кухни, которые минимально адаптированы под привычки российского потребителя.







Большинство блюд в Chingo дороже 300 руб. Фото Стаса Соколова







Меню в Chingo состоит из традиционных корейских блюд — преимущественно острых супов с большим количеством овощей и мяса (бибимбап, тендянтиге, юккедян, дюкпокуп и т.д.), а также корейских традиционных закусок. Большинство блюд представляют собой комплекс из большой миски с густым супом, плошку риса и несколько остро-кислых закусок. Цены на такой комплекс начинаются с 319 руб. Дешевле стоят только салаты (от 70 руб.).





Как рассказала управляющая и шеф-повар Chingo Ирина Бя, Chingo — проект предпринимателей с Сахалина, которые давно специализируются на торговле с Южной Кореей.





Освободившая для Chingo место сетевая блинная не смогла, судя по всему, конкурировать с открывшейся здесь «Добрянкой». Фото Стаса Соколова







Кухня стран Восточной и Юго-Восточной Азии в Новосибирске пока представлена преимущественно Японией и Китаем. Единственное вьетнамское заведение работает на территории Ленинского рынка. В 2014 году в Новосибирске открылся большой корейский ресторан Han Bel, но уже в прошлом году он прекратил работу. Единственное корейское заведение (помимо Chingo) — ресторан Silla, который работает так же с 2014 года.