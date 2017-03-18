Зоопарк позвал на показательное кормление пингвинов (обновлено)

Кормление пингвинов имеет свои особенности

Новосибирский зоопарк решил устроить 18 и 19 марта показательные кормления пингвинов.







Сотрудники зоопарка расскажут всем пришедшим о подробностях кормления. Биологи пояснят, какую именно рыбу едят пингвины, откуда ее доставляют в зоопарк, почему пингвинов кормят с рук и как узнают, что они наелись, сообщили в Новосибирском зоопарке.







«Про привычки и характеры наших пингвинов тоже расскажем», — отметили в зоопарке.







Показательные кормления пингвинов Гумбольдта пройдут в субботу, 18 марта, и в воскресенье, 19 марта, в павильоне для мелких приматов и пингвинов. Начало кормлений — в 16:30.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ также будет присутствовать на кормлении пингвинов. Вечером редакция опубликует видеорепортаж.





Открытие павильона с пингвинами и мелкими приматами прошло в Новосибирском зоопарке в конце июля прошлого года. Всего в зоопарке поселились семь пингвинов Гумбольдта.









Эти пингвины гнездятся на каменистых побережьях Чили и Перу, мировая популяция насчитывает около 12 тыс. пар. В зоопарке заверяли, что эти пингвины отличаются очень крепкими семейными связями и предпочитают держаться группой.







Дополнение: На кормлении пингвинов побывал корреспондент НГС.НОВОСТИ. По его словам, сотрудники зоопарка накормили птиц за несколько минут.





Дети с любопытством наблюдали за пингвинами





Пингвины вытягивали шею и ждали, когда им бросят рыбу





Посмотреть на показательное кормление пингвинов пришли чуть больше десяти человек





Дети с большим любопытством смотрели на пингвинов



