Зоопарк позвал на показательное кормление пингвинов (обновлено)

Кормление пингвинов имеет свои особенности
Кормление пингвинов имеет свои особенности

Новосибирский зоопарк решил устроить 18 и 19 марта показательные кормления пингвинов.


Сотрудники зоопарка расскажут всем пришедшим о подробностях кормления. Биологи пояснят, какую именно рыбу едят пингвины, откуда ее доставляют в зоопарк, почему пингвинов кормят с рук и как узнают, что они наелись, сообщили в Новосибирском зоопарке.


«Про привычки и характеры наших пингвинов тоже расскажем», — отметили в зоопарке.


Показательные кормления пингвинов Гумбольдта пройдут в субботу, 18 марта, и в воскресенье, 19 марта, в павильоне для мелких приматов и пингвинов. Начало кормлений — в 16:30.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ также будет присутствовать на кормлении пингвинов. Вечером редакция опубликует видеорепортаж. 


Открытие павильона с пингвинами и мелкими приматами прошло в Новосибирском зоопарке в конце июля прошлого года. Всего в зоопарке поселились семь пингвинов Гумбольдта.



Эти пингвины гнездятся на каменистых побережьях Чили и Перу, мировая популяция насчитывает около 12 тыс. пар. В зоопарке заверяли, что эти пингвины отличаются очень крепкими семейными связями и предпочитают держаться группой.


Дополнение: На кормлении пингвинов побывал корреспондент НГС.НОВОСТИ. По его словам, сотрудники зоопарка накормили птиц за несколько минут.


Дети с любопытством наблюдали за пингвинами
Дети с любопытством наблюдали за пингвинами


Пингвины вытягивали шею и ждали, когда им бросят рыбу
Пингвины вытягивали шею и ждали, когда им бросят рыбу


Посмотреть на показательное кормление пингвинов пришли чуть больше десяти человек
Посмотреть на показательное кормление пингвинов пришли чуть больше десяти человек


Дети с большим любопытством смотрели на пингвинов
Дети с большим любопытством смотрели на пингвинов


Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой (1), Густаво Зырянова (2, 3, 4, 5)
Видео Густаво Зырянова

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