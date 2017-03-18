Иномарка в тумане влетела в «ГАЗель» на Большевичке

Иномарка в тумане влетела в «ГАЗель» на Большевичке (фото)

На ул. Большевистской столкнулись «Ниссан Скайлайн» и «ГАЗель» — в аварии пострадали двое молодых людей.


ДТП произошло утром 18 марта. «Ниссан Скайлайн» ехал в сторону автовокзала. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в «ГАЗель». В результате серьезно пострадала боковая часть иномарки, говорится в оперативном сообщении группы МАСС «ВКонтакте».


Иномарка в тумане влетела в «ГАЗель» на Большевичке (фото)


В МАСС уточнили, что информация о ДТП поступила на пульт диспетчера в 8:45, уже через 3 минуты спасатели прибыли на место. Оказалось, что в аварии пострадали двое молодых людей — девушка 1994 года рождения и молодой человек 1993 года рождения. Они находились на заднем сиденье автомобиля.


Спасатели на жестком щите достали девушку из машины и передали ее подоспевшей «скорой». Молодой человек от госпитализации отказался, ему оказали помощь на месте, отмечается в сообщении группы МАСС.


Сегодня утром в городе наблюдался плотный туман. Новосибирцы выкладывали в соцсети десятки снимков с туманной дымкой, в том числе и фотографии с набережной Оби.

Ольга Власова
Фото vk.com/mass54

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