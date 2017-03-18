Сотни подростков собрались у оперного театра, чтобы отметить присоединение Крыма


Часть подростков пришли с собственноручно изготовленными плакатами. Фото Стаса Соколова
Часть подростков пришли с собственноручно изготовленными плакатами. Фото Стаса Соколова


В Театральном сквере на пл. Ленина начался праздничный митинг по поводу трехлетней годовщины присоединения Крыма. По оценкам корреспондента НГС, в 12:00 в сквере находилось не меньше 500 человек.


Учащихся военизированных учебных заведений можно было узнать не только по форменной одежде. Фото Стаса Соколова
Учащихся военизированных учебных заведений можно было узнать не только по форменной одежде. Фото Стаса Соколова


Подавляющее большинство присутствующих — подростки 15–19 лет, многие прибыли на место проведения мероприятия группами, в сопровождении взрослых.


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Существенную часть составляют учащиеся кадетских корпусов и других военизированных учебных заведений — многие одеты в форму единого образца.


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Немало среди присутствующих и бойцов студенческих стройотрядов. Единственная заметная группа взрослых — это колонна общественной организации «Офицеры России».


Активисты НОД, судя по всему, принесли лозунги еще с прошлогоднего митинга. Фото Стаса Соколова
Активисты НОД, судя по всему, принесли лозунги еще с прошлогоднего митинга. Фото Стаса Соколова


Участников митинга поздравили полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.


Все желающим могут попробовать сдать нормы ГТО. Фото Стаса Соколова
Все желающим могут попробовать сдать нормы ГТО. Фото Стаса Соколова


Участникам обещаны «концертная программа, музыкальные флешмобы, показательные выступления и спортивные мастер-классы и конкурсы». Здесь же можно попробовать сдать нормы комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»).


Среди участников были и совсем юные кадеты Фото Стаса Соколова
Среди участников были и совсем юные кадеты Фото Стаса Соколова




Крымский полуостров стал частью Российской Федерации в 2014 году после проведенного там референдума. До этого Крым был частью Украины, которая по-прежнему считает его своей территорией. Присоединение Крыма стало основной причиной санкций, которые были наложены на Россию целым рядом государств (США, Канада, страны Евросоюза).


Празднования проходят в Театральном сквере — у входа в театр оперы и балета. Фото Стаса Соколова
Празднования проходят в Театральном сквере — у входа в театр оперы и балета. Фото Стаса Соколова


Принадлежность Крыма стала в прошлом году предметом скандала, когда  художественный совет мэрии Новосибирска отправил на доработку проект памятника воинам-пограничникам, поскольку на изображенной на нем карте России Крыма не оказалось.

Стас Соколов
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