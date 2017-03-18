Сотни подростков собрались у оперного театра, чтобы отметить присоединение Крыма
В Театральном сквере на пл. Ленина начался праздничный митинг по поводу трехлетней годовщины присоединения Крыма. По оценкам корреспондента НГС, в 12:00 в сквере находилось не меньше 500 человек.
Подавляющее большинство присутствующих — подростки 15–19 лет, многие прибыли на место проведения мероприятия группами, в сопровождении взрослых.
Существенную часть составляют учащиеся кадетских корпусов и других военизированных учебных заведений — многие одеты в форму единого образца.
Немало среди присутствующих и бойцов студенческих стройотрядов. Единственная заметная группа взрослых — это колонна общественной организации «Офицеры России».
Участников митинга поздравили полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
Участникам обещаны «концертная программа, музыкальные флешмобы, показательные выступления и спортивные мастер-классы и конкурсы». Здесь же можно попробовать сдать нормы комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»).
Крымский полуостров стал частью Российской Федерации в 2014 году после проведенного там референдума. До этого Крым был частью Украины, которая по-прежнему считает его своей территорией. Присоединение Крыма стало основной причиной санкций, которые были наложены на Россию целым рядом государств (США, Канада, страны Евросоюза).
Принадлежность Крыма стала в прошлом году предметом скандала, когда художественный совет мэрии Новосибирска отправил на доработку проект памятника воинам-пограничникам, поскольку на изображенной на нем карте России Крыма не оказалось.
Стас Соколов
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