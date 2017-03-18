Сотни подростков собрались у оперного театра, чтобы отметить присоединение Крыма





Часть подростков пришли с собственноручно изготовленными плакатами. Фото Стаса Соколова









В Театральном сквере на пл. Ленина начался праздничный митинг по поводу трехлетней годовщины присоединения Крыма. По оценкам корреспондента НГС, в 12:00 в сквере находилось не меньше 500 человек.







Учащихся военизированных учебных заведений можно было узнать не только по форменной одежде. Фото Стаса Соколова









Подавляющее большинство присутствующих — подростки 15–19 лет, многие прибыли на место проведения мероприятия группами, в сопровождении взрослых.







Фото Стаса Соколова









Существенную часть составляют учащиеся кадетских корпусов и других военизированных учебных заведений — многие одеты в форму единого образца.







Фото Стаса Соколова









Немало среди присутствующих и бойцов студенческих стройотрядов. Единственная заметная группа взрослых — это колонна общественной организации «Офицеры России».







Активисты НОД, судя по всему, принесли лозунги еще с прошлогоднего митинга. Фото Стаса Соколова









Участников митинга поздравили полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.





Все желающим могут попробовать сдать нормы ГТО. Фото Стаса Соколова









Участникам обещаны «концертная программа, музыкальные флешмобы, показательные выступления и спортивные мастер-классы и конкурсы». Здесь же можно попробовать сдать нормы комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»).







Среди участников были и совсем юные кадеты Фото Стаса Соколова













Крымский полуостров стал частью Российской Федерации в 2014 году после проведенного там референдума. До этого Крым был частью Украины, которая по-прежнему считает его своей территорией. Присоединение Крыма стало основной причиной санкций, которые были наложены на Россию целым рядом государств (США, Канада, страны Евросоюза).







Празднования проходят в Театральном сквере — у входа в театр оперы и балета. Фото Стаса Соколова









Принадлежность Крыма стала в прошлом году предметом скандала, когда художественный совет мэрии Новосибирска отправил на доработку проект памятника воинам-пограничникам, поскольку на изображенной на нем карте России Крыма не оказалось.