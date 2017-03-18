В центре Новосибирска образовалась необычная пробка

В центре Новосибирска образовалась необычная пробка (схема)

На ул. Нарымской около 11:30 образовалась серьезная пробка — новосибирцы отправились на розыгрыш призов от элитного супермаркета.

Перед супермаркетом собрались несколько тысяч человек. Фото Михаила Ивонина
Перед супермаркетом собрались несколько тысяч человек. Фото Михаила Ивонина


По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор длиной около 2 км начинается у пл. Кондратюка и заканчивается у супермаркета «Бахетле» на Нарымской, 102.


«В пробке длиной 2,2 км можно потерять 26 минут, что на 19 минут больше обычного», — сообщил сервис Яндекс.Пробки.


Скорость потока не превышает 3 км/ч
Скорость потока не превышает 3 км/ч


Скорость движения на участке от пл. Кондратюка до ул. Дуси Ковальчук не превышает 3 км/ч. Кроме того, плотное движение наблюдается и на ул. Гоголя. В целом уровень пробок в Новосибирске по данным на 12:00 оценивается в 4 балла.


Супермаркет «Бахетле» ранее анонсировал, что розыгрыш призов будет проводиться с 11:00 до 13:00. Главным призом станет автомобиль «Мерседес»


В основном новосибирцы сталкиваются с пробками утром и вечером в будни. На этой неделе особенно серьезные заторы наблюдались 15 марта. Тогда из-за выпавшего снега на левом и правом берегах произошло около десятка аварий.

Ольга Власова
Фото yandex.ru/maps/65/novosibirsk/, читателя 

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