В центре Новосибирска образовалась необычная пробка

На ул. Нарымской около 11:30 образовалась серьезная пробка — новосибирцы отправились на розыгрыш призов от элитного супермаркета.

Перед супермаркетом собрались несколько тысяч человек. Фото Михаила Ивонина







По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор длиной около 2 км начинается у пл. Кондратюка и заканчивается у супермаркета «Бахетле» на Нарымской, 102.







«В пробке длиной 2,2 км можно потерять 26 минут, что на 19 минут больше обычного», — сообщил сервис Яндекс.Пробки.





Скорость потока не превышает 3 км/ч







Скорость движения на участке от пл. Кондратюка до ул. Дуси Ковальчук не превышает 3 км/ч. Кроме того, плотное движение наблюдается и на ул. Гоголя. В целом уровень пробок в Новосибирске по данным на 12:00 оценивается в 4 балла.







Супермаркет «Бахетле» ранее анонсировал, что розыгрыш призов будет проводиться с 11:00 до 13:00. Главным призом станет автомобиль «Мерседес»





В основном новосибирцы сталкиваются с пробками утром и вечером в будни. На этой неделе особенно серьезные заторы наблюдались 15 марта. Тогда из-за выпавшего снега на левом и правом берегах произошло около десятка аварий.