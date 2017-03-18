Мэрия продает столярную мастерскую времен Сталина на Горького

Заявки на участие в аукционе для приобретения комплекса зданий в тихом центре принимают до 14 апреля
Заявки на участие в аукционе для приобретения комплекса зданий в тихом центре принимают до 14 апреля

Мэрия Новосибирска объявила новый аукцион по продаже комплекса зданий на ул. Максима Горького, 10 в тихом центре города.


Мэр Анатолий Локоть утвердил условия приватизации имущественного комплекса на ул. Максима Горького, 10. Постановление опубликовано на муниципальном портале.


Власти решили продать гараж, склад, столярную и ремонтные мастерские, а также проходную. Мастерские и складское помещение построены в 1938 году, другие здание датированы 1977–1991 годами.


Начальная стоимость всего комплекса 10,68 млн руб. Шаг аукциона составит 530 тыс. руб. Победитель обязан выкупить и земельный участок площадью 5,3 тыс. кв. м за 76,5 млн руб.


Торги объявлены 17 марта. Заявки принимаются до 14 апреля, следует из документов на сайте torgi.gov.ru.

В 2016 году торги на этот комплекс зданий выиграл бизнесмен Хван Бо Гир, сообщали НГС.НОВОСТИ. 


Предприниматель получил строения и участок за 308,6 млн руб. в борьбе с крупным девелопером Владиславом Крючковым. Однако сделка была расторгнута, сказано на сайте торговой площадки.

Ольга Власова
Фото hadrin_andrey (Essentials/iStock)

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