Мини-автовокзал для междугородных рейсов открылся на Северном объезде

Зал ожидания остановочного пункта в «НОРДМОЛЛе»





Новосибирский автовокзал открыл остановочный пункт для междугородных автобусов в торговом центре «НОРДМОЛЛ» на Северном объезде.







Первый рейс — до Томска на остановочном пункте в «НОРДМОЛЛе»





«Туда пока будут заходить рейсы в Томск, Кемерово, Юргу — три направления. Потом будем расширять возможности», — рассказал директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков.







Остановочная платформа на Северном объезде





Кассы мини-автовокзала на Северном объезде





Автостанция открылась в субботу, 18 марта, в здании торгового центра «НОРДМОЛЛ» с правой стороны, если стоять лицом к дороге. Для пассажиров предусмотрен зал ожидания примерно на 40 мест.





Зал для пассажиров, ожидающих междугородный рейс





Водители отмечаются в кассах мини-автовокзала на Северном объезде





По наблюдению корреспондента, в комнате повесили кронштейны для экрана.





Экран, на котором будет расписание междугородных автобусов из Новосибирска в Томск, Кемерово и Юргу





Также есть второй экран — в отделении касс. Расписание пока не висит. По словам директора автовокзала, на первом этапе, на сегодняшний день запланировано 14 рейсов, первый — в 6:50, последний — в 14:40.







Кассы на остановочном пункте «НОРДМОЛЛа»





Также Сергей Ермаков рассказал, что для пассажиров будет обустроена раздевалка, чтобы можно было оставить одежду и пройти по торговым залам «НОРДМОЛЛа». По наблюдению корреспондента, в первый день работы мини-автовокзала пассажиров практически не было, но автобусы подъезжали к остановочной платформе.







Расписание междугородных рейсов на Северном объезде пока только на экране диспетчера





Новый остановочный пункт для междугородных рейсов открылся на Северном объезде





О том, что в городе нужно сделать несколько автостанций для междугородных автобусов разных направлений власти говорят уже давно. В июне прошлого года мэр Анатолий Локоть отметил, что один автовокзал в центре города — это изжитая концепция, так как «в связи с пробками, труднодоступностью, крупные автобусы междугородние едут в центр города, занимают место, и сами опаздывают, и неприятности создают для других».