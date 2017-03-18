Мини-автовокзал для междугородных рейсов открылся на Северном объезде
Новосибирский автовокзал открыл остановочный пункт для междугородных автобусов в торговом центре «НОРДМОЛЛ» на Северном объезде.
«Туда пока будут заходить рейсы в Томск, Кемерово, Юргу — три направления. Потом будем расширять возможности», — рассказал директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков.
Автостанция открылась в субботу, 18 марта, в здании торгового центра «НОРДМОЛЛ» с правой стороны, если стоять лицом к дороге. Для пассажиров предусмотрен зал ожидания примерно на 40 мест.
По наблюдению корреспондента, в комнате повесили кронштейны для экрана.
Также есть второй экран — в отделении касс. Расписание пока не висит. По словам директора автовокзала, на первом этапе, на сегодняшний день запланировано 14 рейсов, первый — в 6:50, последний — в 14:40.
Также Сергей Ермаков рассказал, что для пассажиров будет обустроена раздевалка, чтобы можно было оставить одежду и пройти по торговым залам «НОРДМОЛЛа». По наблюдению корреспондента, в первый день работы мини-автовокзала пассажиров практически не было, но автобусы подъезжали к остановочной платформе.
О том, что в городе нужно сделать несколько автостанций для междугородных автобусов разных направлений власти говорят уже давно. В июне прошлого года мэр Анатолий Локоть отметил, что один автовокзал в центре города — это изжитая концепция, так как «в связи с пробками, труднодоступностью, крупные автобусы междугородние едут в центр города, занимают место, и сами опаздывают, и неприятности создают для других».
Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова