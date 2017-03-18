Мини-автовокзал для междугородных рейсов открылся на Северном объезде

Зал ожидания остановочного пункта в «НОРДМОЛЛе»
Зал ожидания остановочного пункта в «НОРДМОЛЛе»


Новосибирский автовокзал открыл остановочный пункт для междугородных автобусов в торговом центре «НОРДМОЛЛ» на Северном объезде.


Первый рейс — до Томска на остановочном пункте в «НОРДМОЛЛе»
Первый рейс — до Томска на остановочном пункте в «НОРДМОЛЛе»


«Туда пока будут заходить рейсы в Томск, Кемерово, Юргу — три направления. Потом будем расширять возможности», — рассказал директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков.


Остановочная платформа на Северном объезде
Остановочная платформа на Северном объезде


Кассы мини-автовокзала на Северном объезде
Кассы мини-автовокзала на Северном объезде


Автостанция открылась в субботу, 18 марта, в здании торгового центра «НОРДМОЛЛ» с правой стороны, если стоять лицом к дороге. Для пассажиров предусмотрен зал ожидания примерно на 40 мест.


Зал для пассажиров, ожидающих междугородный рейс
Зал для пассажиров, ожидающих междугородный рейс


Водители отмечаются в кассах мини-автовокзала на Северном объезде
Водители отмечаются в кассах мини-автовокзала на Северном объезде


По наблюдению корреспондента, в комнате повесили кронштейны для экрана.


Экран, на котором будет расписание междугородных автобусов из Новосибирска в Томск, Кемерово и Юргу
Экран, на котором будет расписание междугородных автобусов из Новосибирска в Томск, Кемерово и Юргу


Также есть второй экран — в отделении касс. Расписание пока не висит. По словам директора автовокзала, на первом этапе, на сегодняшний день запланировано 14 рейсов, первый — в 6:50, последний — в 14:40.


Кассы на остановочном пункте «НОРДМОЛЛа»
Кассы на остановочном пункте «НОРДМОЛЛа»


Также Сергей Ермаков рассказал, что для пассажиров будет обустроена раздевалка, чтобы можно было оставить одежду и пройти по торговым залам «НОРДМОЛЛа». По наблюдению корреспондента, в первый день работы мини-автовокзала пассажиров практически не было, но автобусы подъезжали к остановочной платформе.


Расписание междугородных рейсов на Северном объезде пока только на экране диспетчера
Расписание междугородных рейсов на Северном объезде пока только на экране диспетчера


Новый остановочный пункт для междугородных рейсов открылся на Северном объезде
Новый остановочный пункт для междугородных рейсов открылся на Северном объезде


О том, что в городе нужно сделать несколько автостанций для междугородных автобусов разных направлений власти говорят уже давно. В июне прошлого года мэр Анатолий Локоть отметил, что один автовокзал в центре города — это изжитая концепция, так как «в связи с пробками, труднодоступностью, крупные автобусы междугородние едут в центр города, занимают место, и сами опаздывают, и неприятности создают для других».

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

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