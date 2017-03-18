Новосибирцы завалили соцсети фотографиями густого тумана
Новосибирцы утром 18 марта заполнили Instagram фотографиями густого тумана, опустившегося на город.
В туманной дымке практически было невозможно разглядеть левый берег, а видимость на дорогах резко упала.
«Туман формируется обычно при росте атмосферного давления, при ослаблении ветра, при высокой влажности в приземном слое», — объяснял ранее пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Особенно густой туман горожане увидели в микрорайонах Шлюз, ОбьГЭС, а также на набережной Оби.
В эти выходные в Новосибирске будет морозная погода. Утром — от –14 до –19, ночью морозы будут местами до –20...–26. Днем будет от 0 до –7 градусов, предупредил вчера Ренад Ягудин, отметив, что на дорогах будет гололедица.
С пришедшим в Новосибирск похолоданием связано появление в небе также солнечных колец — гало. Также новосибирцы могут увидеть дымку и изморозь.
В прошлый раз настолько же плотный туман новосибирцы видели 6 марта. Тогда также видимость на дорогах была низкой, а город был похож на Сайлент Хилл.
Ольга Власова
Фото автора,instagram.com/victoria1855, instagram.com/laowaidiy, instagram.com/dx3756, instagram.com/latyf,instagram.com/a_r_s.m_/, instagram.com/anna_anria/,instagram.com/anna_._andreevna