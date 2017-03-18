Новосибирцы завалили соцсети фотографиями густого тумана

Новосибирцы утром 18 марта заполнили Instagram фотографиями густого тумана, опустившегося на город.





В туманной дымке практически было невозможно разглядеть левый берег, а видимость на дорогах резко упала.

Куда потерялся правый берег? 🌁#утро#туман#зимауходи Публикация от VICTORIA (@victoria1855) Мар 17 2017 в 6:15 PDT

«Туман формируется обычно при росте атмосферного давления, при ослаблении ветра, при высокой влажности в приземном слое», — объяснял ранее пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Утром выглянул в окно, а там подо мной облака! #туман Публикация от Лаовай (@laowaidiy) Мар 17 2017 в 6:12 PDT

Особенно густой туман горожане увидели в микрорайонах Шлюз, ОбьГЭС, а также на набережной Оби.

#зима #весна #туман | #winter #spring #fog Публикация от Maxim Kurnosenko (@dx3756) Мар 17 2017 в 7:04 PDT

В эти выходные в Новосибирске будет морозная погода. Утром — от –14 до –19, ночью морозы будут местами до –20...–26. Днем будет от 0 до –7 градусов, предупредил вчера Ренад Ягудин, отметив, что на дорогах будет гололедица.

С пришедшим в Новосибирск похолоданием связано появление в небе также солнечных колец — гало. Также новосибирцы могут увидеть дымку и изморозь.

#туман #набережная #нск #новосибирск #18 Публикация от arseny_maslikov (@a_r_s.m_) Мар 17 2017 в 7:16 PDT





Утро туманное, утро седое) #туман #шлюз Публикация от Anna_Kartashova (@anna_anria) Мар 17 2017 в 6:56 PDT





Супер туманность #туман #новосибирск #нск54 @typical_novosibirsk Публикация от Анна Ситникова (@anna_._andreevna) Мар 17 2017 в 6:50 PDT

В прошлый раз настолько же плотный туман новосибирцы видели 6 марта. Тогда также видимость на дорогах была низкой, а город был похож на Сайлент Хилл.

