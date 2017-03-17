НОВАТ показал новосибирцам танец страшных троллей

Танец горных троллей

Сегодня на сцене новосибирского оперного театра прошла премьера балета «Пер Гюнт» — это современная постановка, где артисты обошлись без пуантов и фуэте.





Балет на музыку Эдварда Грига поставил Эдвард Клюг, хореограф из Словении. Происходящее на сцене очень близко к одноименной пьесе Генрика Ибсена, но при этом находится на стыке балета и драматического спектакля. Классическая хореография уступила место контемпорари-танцам.





Олень, с которым борется Пер Гюнт





Конфликт главного героя и его соседей





«Я создавал историю на языке танца, но с драматическим мышлением, — отметил Эдварг Клюг. — Пытаясь создать новый подход к сюжетному балету, что-то подходящее к XXI веку, я хотел отстраниться от того, что я уже знаю, от того, что я уже видел, от сюжетного балета или неоклассического балета. Моей самой важной целью стала попытка создать что-то свежее, с новой формулой балетного повествования».







Дочь горного короля





Смерть в балете — отдельное действующее лицо





Главный герой — путешественник и сорвиголова. Он попадает во всевозможные передряги — от пещеры горного короля со страшными пляшущими троллями до сумасшедшего дома, но в конце Пер находит свою любовь.







Пер Гюнт в путешествиях





И в сумасшедшем доме





Старость главного героя





Финал





Счастье Пера Гюнта и Сольвейг





Ведущие партии исполняют солисты НОВАТа: Денис Матвиенко, Роман Полковников, Николай Мальцев (Пер Гюнт), Вера Сабанцева, Ксения Захарова (Сольвейг), Ольга Гришенкова, Анна Гермизеева (Ингрид), Михаил Лифенцев (Олень).







Следующий показ спектакля намечен на 18 марта. По данным сайта НОВАТа, билеты еще есть в наличии по цене от 700 руб.