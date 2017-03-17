У машин на Новоуральской массово перестали работать сигнализации

Жители Пашино полагают, что брелоки сигнализации что-то глушит
Жители Пашино полагают, что брелоки сигнализации что-то глушит


Жители Пашино сообщили, что уже неделю не могут пользоваться автосигнализациями — люди таскают авто на веревках, чтобы снять с охраны и открыть двери.


Местные автомобилисты подозревают, что что-то глушит сигналы брелоков. «Неделю назад это началось примерно. Потом на пару дней был перерыв, а сегодня опять началось. Снял вот, как сосед мучается — не может отключить сигнализацию», — пожаловался в НГС.НОВОСТИ житель ул. Новоуральской, предоставивший в редакцию видео.



По словам читателя, проблемы в работе сигнализации есть у тех, кто паркуется рядом с домами № 10, 11, 12 и 13 как утром, так и вечером. «Сначала думал, что я один такой, что у меня брелок сломался. Но пришел на работу, там стали тоже жаловаться. Рассказали, как на веревках машины оттаскивали, чтобы двери открыть. Думаем, что-то глушит сигнал. Точной информации нет», — поведал собеседник.


Звук работающей сигнализации — не самое приятное, что можно услышать, но порой он помогает предотвратить преступление. Например, в декабре прошлого года сигнализация разбудила девушку, которая вместе со своей матерью задержала автовора

Анна Наумцева
Видео читателя НГС.НОВОСТИ

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