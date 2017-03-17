Новосибирские ученые напечатали на 3D-принтере сверхпрочный протез руки

Протез кисти с карбоновым покрытием

Медицинский технопарк в Новосибирске показал свою новую разработку — экзопротез кисти с карбоновым покрытием — сейчас ученые испытывают его на человеке.





«Особенность заключается в том, что протезы покрыты сверхпрочным карбоном, который выдерживает большие нагрузки: человек с ним может даже заниматься спортом», — рассказали НГС.НОВОСТИ в Инновационном медико-технологическом центре (медицинский технопарк. — А.Н.).







С протезом пациент может даже заниматься спортом





Уже изготовлено несколько тяговых, или механических, протезов. Они напечатаны из пластмассы с эластичной формой на 3D-принтере. Один протез опробовали на пациенте. Среди преимуществ 3D-протезов врачи называют их индивидуальность.







Центр 3D-проектирования в Новосибирске развивается на базе центра прототипирования и регионального центра инжиниринга, а производство ведет компания «3D медицинские системы». Также в разработке и внедрении имплантатов участвуют НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, Новосибирское протезно-ортопедическое предприятие, нейроортопедический центр «Ортос».







«Сегодня протез на стадии тестирования. Необходимо провести тесты на токсичность и аллергологию, изучить механические свойства материала. После этого разработка будет сертифицирована и выведена на рынок», — отметили в медицинском технопарке.

