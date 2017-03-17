Бизнесмен из Томска купил новосибирское госпредприятие за 115 миллионов

Государственное АО «Салют» на Красном проспекте продали на аукционе — акции компании, находившиеся в федеральной собственности, выкупил томич, не первый год скупающий коммерческую недвижимость в Новосибирске.







Как сообщается на сайте Российского аукционного дома, торги по приватизации АО «Салют» прошли 16 марта. Вместе с акциями на аукцион были выставлены земельные участки предприятия на ул. Дачной в Заельцовском районе Новосибирска, а также на ул. Промышленной в Бердске. Также АО «Салют» арендует 2 участка в Новосибирске и Барнауле и имеет в собственности несколько объектов недвижимости в НСО и Алтайском крае.





Как пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе аукционного дома, на торги заявились 7 участников. Победителю акции достались за 114,9 млн руб.





По данным извещения на портале torgi.gov.ru, победителем аукциона стал Константин Сигитов. В «СПАРК» указано, что Сигитов — индивидуальный предприниматель из Томской области. Ранее имя бизнесмена неоднократно упоминалось на различных торгах в Новосибирске. В последние годы он купил помещение магазина совхоза «Цветы Сибири» и бывший магазин «Каравай» на пл. Калинина, а также химчистку «Экран» и площади бывшего ЖУМа.





Справка: АО «Салют» создано в 1996 году. Основное направление деятельности — электромонтажные работы. Выручка компании в 2015 году, по данным «СПАРК», составила 235 млн руб., чистая прибыль — 12,89 млн руб.