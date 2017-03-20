В Новосибирске наступает астрономическая весна

Астрономическая весна наступит сегодня в 19:28
Астрономическая весна наступит сегодня в 19:28

Сегодня, 20 марта, Новосибирская область встретит астрономическую весну, или день весеннего равноденствия.


«20 марта в 19 часов 28 минут по местному времени наступит астрономическая весна. В этот момент центр солнечного диска пересечет небесный экватор и перейдет из южного небесного полушария в северное», — рассказала специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.


Таким образом, сегодня наступит весеннее равноденствие: продолжительность дня и ночи сравняются.


Но на самом деле из-за атмосферной рефракции (преломления света, которое как бы приподнимает Солнце для наблюдателя) настоящее равенство дня и ночи наступило для нас несколькими днями раньше, отмечает Виктория Дамм.


Долгота дня продолжит увеличиваться вплоть до 21 июня, когда наступит летнее солнцестояние.


Ранее в учебно-научном центре «Планетарий» также рассказывали, что в день весеннего равноденствия многие народности празднуют Новый год. В частности, этой традиции придерживаются в Иране, Афганистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. 

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Ярцевой

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