В Новосибирске наступает астрономическая весна

Астрономическая весна наступит сегодня в 19:28

Сегодня, 20 марта, Новосибирская область встретит астрономическую весну, или день весеннего равноденствия.





«20 марта в 19 часов 28 минут по местному времени наступит астрономическая весна. В этот момент центр солнечного диска пересечет небесный экватор и перейдет из южного небесного полушария в северное», — рассказала специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.







Таким образом, сегодня наступит весеннее равноденствие: продолжительность дня и ночи сравняются.







Но на самом деле из-за атмосферной рефракции (преломления света, которое как бы приподнимает Солнце для наблюдателя) настоящее равенство дня и ночи наступило для нас несколькими днями раньше, отмечает Виктория Дамм.







Долгота дня продолжит увеличиваться вплоть до 21 июня, когда наступит летнее солнцестояние.







Ранее в учебно-научном центре «Планетарий» также рассказывали, что в день весеннего равноденствия многие народности празднуют Новый год. В частности, этой традиции придерживаются в Иране, Афганистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.