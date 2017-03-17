Еще один перевозчик объявил о повышении тарифа

Еще один перевозчик объявил о повышении тарифа


С понедельника в новосибирской маршрутке № 62 «ул. Демакова – ул. Русская – пр. Строителей – ул. Демакова» проезд подорожает на 5 руб.


«На 62-м у нас вообще был самый низкий тариф — 20 руб. Теперь будет 25. Время подошло, мое личное мнение — я бы еще в прошлом году повысил», — рассказал директор ООО «Демос-с» Михаил Большов.


Тариф повысится с 20 марта. По словам Большова, проезд по Академгородку в ближайшее время повышается у большинства маршруток.


Напомним, с понедельника цена за проезд вырастет в маршрутном такси № 15 (на 1 руб.), № 35 (на 2 руб.) и № 43 (на 3 руб.). В свою очередь сами перевозчики объяснили, куда уходят полученные от пассажиров деньги.

Анна Богданова
Фото Татьяны Фатеевой

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