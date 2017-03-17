Ассенизаторская машина легла на бок на оживленной улице

Кадр с места происшествия

Сегодня днем, 17 марта, ассенизаторская машина заехала на сугроб и опрокинулась на бок в Ленинском районе Новосибирска.





На помощь коллеге съехались еще несколько ассенизаторов.





«Они сразу перекрыли всю дорогу и начали его поднимать», — рассказал очевидец происшествия Павел Гнутенко, проезжавший мимо аварии в 4-м часу дня.







По словам очевидца, ассенизаторская машина лежала на ул. Связистов возле остановки «Юго-Западный жилмассив» по направлению к ул. Троллейной. У очевидца сложилось впечатление, что до того, как опрокинуться, грузовик пытался уйти от столкновения с другой машиной или пешеходом и поэтому заехал на 3-метровый сугроб.







«Из него там ничего такого не вылилось — так, чуть-чуть бензин, масло, да и все», — уточнил очевидец.







По его наблюдениям, «скорой помощи» на месте аварии не было. Водитель ассенизаторской машины не пострадал, но очень испачкался. В отделе пропаганды УГИБДД по Новосибирской области пояснили, что по поводу этой аварии в автоинспекцию никто не обращался.













Ассенизаторские машины в Новосибирске нередко попадают в аварии, порой ДТП с участием ассенизаторов происходят по нескольку раз за сутки.





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