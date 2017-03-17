Ассенизаторская машина легла на бок на оживленной улице

Кадр с места происшествия
Кадр с места происшествия

Сегодня днем, 17 марта, ассенизаторская машина заехала на сугроб и опрокинулась на бок в Ленинском районе Новосибирска.


На помощь коллеге съехались еще несколько ассенизаторов.


«Они сразу перекрыли всю дорогу и начали его поднимать», — рассказал очевидец происшествия Павел Гнутенко, проезжавший мимо аварии в 4-м часу дня.


По словам очевидца, ассенизаторская машина лежала на ул. Связистов возле остановки «Юго-Западный жилмассив» по направлению к ул. Троллейной. У очевидца сложилось впечатление, что до того, как опрокинуться, грузовик пытался уйти от столкновения с другой машиной или пешеходом и поэтому заехал на 3-метровый сугроб.


«Из него там ничего такого не вылилось — так, чуть-чуть бензин, масло, да и все», — уточнил очевидец.


По его наблюдениям, «скорой помощи» на месте аварии не было. Водитель ассенизаторской машины не пострадал, но очень испачкался. В отделе пропаганды УГИБДД по Новосибирской области пояснили, что по поводу этой аварии в автоинспекцию никто не обращался.


Ассенизаторская машина легла на бок на оживленной улице (видео)



Ассенизаторские машины в Новосибирске нередко попадают в аварии, порой ДТП с участием ассенизаторов происходят по нескольку раз за сутки.


Внимание, рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ольга Хмелевская
Скриншоты видео (1), приложения Яндекс.Навигатор (2)
Видео Павла Гнутенко

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