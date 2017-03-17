Власти Новосибирска резко увеличили траты на ремонт дворов

В этом году город потратит 450 млн руб. на ремонт дворов

На благоустройство дворов в Новосибирске в 2017 году потратят 450 млн руб.





«Если говорить о благоустройстве дворов, мы рассчитываем увеличить объемы работ в 4 раза по сравнению с прошлым годом», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами 17 марта.







Он пояснил, что по программе формирования комфортной городской среды Новосибирск получит 390 млн руб., из них 200 млн руб. из федерального бюджета, 140 млн руб. — из бюджета НСО и 50 млн руб. — из городского бюджета. Две трети этих денег (около 250 млн руб.) пойдут на благоустройство дворов, остальное — на благоустройство общественных пространств.





«Мы приоритеты выбрали: мы видим обустройство набережной и дисперсный парк на Затулинском жилмассиве, на ул. Петухова», — заявил мэр и добавил, что на зеленые зоны потратят 140 млн руб.







Кроме того, на ремонт асфальта и обустройство парковочных карманов во дворах будут выделены 200 млн руб. по программе реализации наказов избирателей — это вторая часть денег на благоустройство дворов.





«В общей сумме на благоустройство пойдет 450 млн руб. Отсюда в 4 раза больше, потому что в прошлом году 92 млн направляли», — пояснил мэр.







«Это серьезные объемы работы, нам предстоит к концу апреля – началу мая иметь проект [программы по формированию комфортной городской среды] утвержденный, прошедший все экспертизы, чем мы сейчас активно занимаемся», — добавил мэр.

