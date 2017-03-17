Новосибирцы продали редчайшую золотую награду советского генерала

Звезда Героя Чехословацкой Социалистической Республики — редкая награда: вручалась всего 31 раз, получили ее 25 человек
Звезда Героя Чехословацкой Социалистической Республики — редкая награда: вручалась всего 31 раз, получили ее 25 человек

Новосибирская нумизматическая компания Katz Coins Notes & Supples Corp. провела 5-й онлайн-аукцион на международной площадке LiveBid, на котором была продана очень редкая награда советского генерала Дмитрия Лелюшенко. 


«Это был самый дорогой лот — звезда Героя ЧССР (Чехословацкой Социалистической Республики — И.К.). Награда выполнена из золота. Продана за 24 750 евро. Она принадлежала русскому генералу Лелюшенко, и очень давно была выкуплена у его родственников одним европейским коллекционером», — рассказал руководитель нумизматической компании Станислав Кац. Он не назвал покупателя награды, сославшись на условия аукциона. 


Звезда Героя ЧССР — очень редкий знак. Его получили всего 25 человек, в том числе двое чешских политиков Людвиг Свобода и Густав Гусак, а также один советский — Леонид Брежнев, которые стали трижды героями. Данная награда под № 19 была вручена была в 1970 году и советскому генералу Дмитрию Лелюшенко.


Продажу иностранных наград российское законодательство не ограничивает. Ст. 324 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за приобретение или сбыт государственных наград РФ, СССР и РСФСР.


Справка: Дмитрий Лелюшенко (1901–1987) — известный советский военачальник. В Советско-финской войне был командиром 39-й отдельной танковой бригады. Принимал участие в крупных операциях Великой Отечественной войны, в том числе по освобождению Чехословакии. После войны был командующим Забайкальским и Уральским военными округами.

Илья Калинин
Фото предоставлено Станиславом Кацем

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