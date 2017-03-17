Автобус до Барнаула заменили на маршрутку с тележкой для багажа

Автобус до Барнаула заменили на маршрутку с тележкой для багажа (фото)

Пассажиры междугородного автобуса «Новосибирск – Барнаул», купившие билет на дневной рейс, на перроне были неприятно удивлены: как рассказала НГС.НОВОСТИ сибирячка Екатерина Головачева, вместо большого комфортабельного автобуса им подали маршрутку. Вместо багажного отделения, которого в микроавтобусе нет, сумки пришлось ставить в тележку, которая была прицеплена к автобусу.


«Я специально выбрала автобус, в котором больше мест, там было 45. Когда подошла "ГАЗель", мы просто обалдели. Там есть ремни безопасности, но совершенно не отклоняются сидушки», — поделилась жительница Новосибирска Екатерина Головачева.


По ее словам, билет на автобус до Барнаула себе и 2-летней дочери она купила в день поездки. Сибирячка специально выбрала дневной рейс и большой автобус, чтобы ребенок мог поспать. Билеты обошлись в 1200 руб., включая багаж. Но вместо этого пассажирам пришлось ехать на маршрутке, а их багаж везли на прицепе.


Автобус до Барнаула заменили на маршрутку с тележкой для багажа (фото)

«Пассажирам сказали, что автовокзал не несет ответственности — какая машина поедет, выбирает перевозчик. Мне объяснили, что это не Советский Союз, когда все было единой организацией», — пояснила Екатерина.


Свою претензию она оставила в официальной группе «ВКонтакте» новосибирского автовокзала. Директор автовокзала Сергей Ермаков в комментарии извинился перед пассажиром и пообещал, что обращение будет передано перевозчику.


НГС.НОВОСТИ он пояснил, что будет выяснять у перевозчика, почему была предоставлена машина с неоткидывающимися сиденьями. «Вообще это допускается. По сути, это все автобусы разной вместимости. На сайте видно количество свободных мест. Продали 10 билетов. Ехать на пустом автобусе — не совсем целесообразно», — пояснил директор автовокзала.


Автобус до Барнаула заменили на маршрутку с тележкой для багажа (фото)

Напомним, в январе в рейсы до Барнаула вышли также новые китайские автобусы, оборудованные удобными креслами и кондиционерами. Машины в конце декабря прошлого года получило ПАТП-4.


Новосибирск выпустил на междугородные рейсы 7 новых китайских автобусов, которые в конце декабря получило ПАТП-4. Тогда мэр Анатолий Локоть заявлял, что муниципалитет взял «очень серьезный кредит» на покупку этих автобусов и надеется, что затраты окупятся за короткое время.

Анна Богданова
Фото Екатерины Головачевой

Прочтений: 5369
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Новинки ипотечного кредитования, пришедшие на смену госипотеке
22 марта пройдет онлайн-конференция ГК «Строитель» и двух крупнейших банков в Новосибирске: ПАО Сбербанк и ПАО «ВТБ 24»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено