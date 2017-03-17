Автобус до Барнаула заменили на маршрутку с тележкой для багажа

Пассажиры междугородного автобуса «Новосибирск – Барнаул», купившие билет на дневной рейс, на перроне были неприятно удивлены: как рассказала НГС.НОВОСТИ сибирячка Екатерина Головачева, вместо большого комфортабельного автобуса им подали маршрутку. Вместо багажного отделения, которого в микроавтобусе нет, сумки пришлось ставить в тележку, которая была прицеплена к автобусу.





«Я специально выбрала автобус, в котором больше мест, там было 45. Когда подошла "ГАЗель", мы просто обалдели. Там есть ремни безопасности, но совершенно не отклоняются сидушки», — поделилась жительница Новосибирска Екатерина Головачева.







По ее словам, билет на автобус до Барнаула себе и 2-летней дочери она купила в день поездки. Сибирячка специально выбрала дневной рейс и большой автобус, чтобы ребенок мог поспать. Билеты обошлись в 1200 руб., включая багаж. Но вместо этого пассажирам пришлось ехать на маршрутке, а их багаж везли на прицепе.







«Пассажирам сказали, что автовокзал не несет ответственности — какая машина поедет, выбирает перевозчик. Мне объяснили, что это не Советский Союз, когда все было единой организацией», — пояснила Екатерина.







Свою претензию она оставила в официальной группе «ВКонтакте» новосибирского автовокзала. Директор автовокзала Сергей Ермаков в комментарии извинился перед пассажиром и пообещал, что обращение будет передано перевозчику.







НГС.НОВОСТИ он пояснил, что будет выяснять у перевозчика, почему была предоставлена машина с неоткидывающимися сиденьями. «Вообще это допускается. По сути, это все автобусы разной вместимости. На сайте видно количество свободных мест. Продали 10 билетов. Ехать на пустом автобусе — не совсем целесообразно», — пояснил директор автовокзала.







Напомним, в январе в рейсы до Барнаула вышли также новые китайские автобусы, оборудованные удобными креслами и кондиционерами. Машины в конце декабря прошлого года получило ПАТП-4.







Новосибирск выпустил на междугородные рейсы 7 новых китайских автобусов, которые в конце декабря получило ПАТП-4. Тогда мэр Анатолий Локоть заявлял, что муниципалитет взял «очень серьезный кредит» на покупку этих автобусов и надеется, что затраты окупятся за короткое время.