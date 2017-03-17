Воздух Новосибирска наполняют фенол и сажа

Воздух Новосибирска наполняют фенол и сажа

Синоптики предупредили новосибирцев о высокой концентрации вредных примесей в воздухе, а мэрия попросила предприятия ограничить выбросы.


«Завтра, 18 марта, ожидаем повышение концентрации фенола в Калининском и Кировском районе, в Кировском и Ленинском районе ПДК будет превышена по саже», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Условия, способствующие накоплению вредных примесей, сохранятся до 20 марта. Пресс-центр мэрии разослал сообщение, что власти рекомендуют предприятиям сократить количество выбросов. «Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов с 14 часов 17 марта до 14 часов 20 марта», — отметили в пресс-центре мэрии.


Как ранее сообщал Ренад Ягудин, на выходных в Новосибирске сохранится морозная погода. В утреннее время — от –14 до –19 градусов, ночью морозы будут местами до –20...–26. Днем будет от 0 до –7 градусов.

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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