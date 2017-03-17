Новосибирцы сняли ролик об опасном спуске с моста на Овражной

Опасная тропинка вдоль сетки-рабицы около домов по ул. Овражная

Инициативные новосибирцы сняли видео об опасном спуске с пешеходного моста через реку 1-я Ельцовка: местные жители вынуждены проходить, держась за сетку-рабицу.





Видео появилось в сети 14 марта, в съемках ролика приняли участие жители ЖК «Астра» и ул. Танковой.





«Хотим обратить внимание, может быть, со стороны власть имущих какие-то движения начнутся, может быть, осознание со стороны жителей Заельцовского района придет, что мост нужен. Мост реально востребован, им пользуются. За то время, пока мы проводили съемки, мы насмотрелись, как люди лазают. Боимся, что ребенок или пожилой человек скатится в овраг», — рассказала Оксана Новицкая, представитель инициативной группы ЖК «Астра».





Женщина пояснила, что уже год жители не могут решить проблему со спуском с моста в сторону Заельцовского района. «Когда застройщик [ЗАО «Строитель»] строил мост, там была тропинка, ведущая на ул. Овражную (там расположен ЖК «Тихая гавань». — НГС.НОВОСТИ). После того, как мост был достроен и стало понятно, что сходов не будет реализовано сразу, жители домов по Овражной поставили сетку-рабицу, чтобы к ним не ходили. Ходят люди вокруг», — пояснила Новицкая.











Договориться с жителями домов на Овражной пока ни застройщику, ни мэрии не удается, сетует женщина.







В ЗАО «Строитель» рассказали, что строить мост решили после многочисленных обращений горожан к властям. Застройщик получил разрешение на строительство моста и успешно прошел экспертизу проекта.







«С самого начала строительства моста жители ЖК "Тихая гавань" чинили препятствия строителям моста. Работы по строительству моста уже были почти завершены, но жители ЖК "Тихая гавань" не позволили строителям обустроить сход с уже построенного пешеходного моста, таким образом не удалось сделать полноценный спуск с моста в сторону ул. Овражная», — прокомментировали в ЗАО «Строитель».







По их данным, сегодня для решения проблемы мэрия Новосибирска и депутаты горсовета проводят переговоры с жителями ЖК «Тихая гавань».







В ООО «Апромако Новосибирск» (управляет домом № 13 по Овражной) рассказали, что в домах № 11 и 12 форма управления ТСН (товарищество собственников недвижимости). Группа жителей этих домов продлила забор, чтобы закрыть проход по придомовой территории. Ранее член инициативной группы жителей ЖК «Тихая гавань» Сергей Зайцев говорил, что из-за моста со стороны ул. Танковая через их придомовую территорию пойдет значительный транзитный пешеходный поток.







17 марта до самого Сергея Зайцева корреспонденту НГС дозвониться не удалось.

