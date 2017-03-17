Водитель «Рено» отказался увезти домой пьяного прохожего и почувствовал дуло у виска

Суд приговорил новосибирца к 60 часам обязательных работ
Суд приговорил новосибирца к 60 часам обязательных работ

В четверг, 16 марта, Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор 38-летнему мужчине, который наставил пистолет на водителя «Рено» за отказ довезти его до дома.


Преступление произошло на ул. Челюскинцев 18 ноября 2016 года в 00:10, подсудимый был пьян.


«Человек сидит в машине "Рено Логан". Тот подходит и говорит: "Вези меня домой". Потерпевший отвечает отказом. И он без разговоров передергивает затвор и ему в голову направляет газобаллонный многозарядный пневматический пистолет. Ничего не говорил, просто ствол подставил вплотную к виску… Тот воспринял угрозу как реальную — мы ему в суде этот вопрос задавали», — рассказал помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Василий Савицкий.


По его словам, водитель «Рено» неофициально работает в такси, но в ту ночь он заказы не принимал. Когда незнакомец направил на него пистолет, сидевший в салоне пассажир вызвал полицейских.


Но дознаватель полиции отказался возбуждать уголовное дело против мужчины с пневматическим пистолетом, так как не увидел состава преступления. Тогда в дело вмешалась прокуратура.


Прокуроры Железнодорожного района обязали полицию возбудить уголовное дело и направить его в суд.


Мировой судья 1-го судебного участка Железнодорожного района Новосибирска рассмотрел уголовное дело в особом порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину.


«Более того, потерпевший заявил ходатайство о примирении сторон, но я возражал, и судья его не удовлетворил», — отметил Василий Савицкий.


Суд признал 38-летнего мужчину виновным по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и приговорил его к 60 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу, подсудимый может его обжаловать.


Также вчера Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 19-летнему парню, который убил гулявшего по ночной Расточке прохожего.

Ольга Хмелевская
Фото Андрея Старостина (РИА Новости)

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