Мэрия продала купеческий дом у автовокзала за 14 миллионов

Новосибирские власти продали за 14 млн руб. вековой дом купца А.В. Едельштейна по адресу ул. Мостовая, 3.





Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, 17 марта с торгов было продано здание на ул. Мостовой, 3 — купеческий дом площадью 156,5 кв. м, построенный в 1900 году Андреем Едельштейном. Стартовая цена лота составила 9,39 млн руб., фиксированная цена земельного участка площадью 359 кв. м — 718 тыс. руб.







За здание боролись 6 участников, среди которых были компании «СДК», НПТПК «СибирьАгроКомплекс», «Гигант плюс» и СК «Юкон-Сибирь», а также физические лица. Аукцион прошел в 11 шагов по 495 тыс. руб., в ходе торгов цена продажи купеческого дома выросла до 14 млн руб.







«Таким образом, цена 1 кв. м площади здания составила 89,7 тыс. руб.; цена 1 кв. м площади земельного участка — 2,0 тыс. руб.», — сообщили в пресс-центре мэрии. Муниципальное имущество было продано в рассрочку на 10 месяцев.







Новым владельцем здания стала Ирина Александровна Егорова. Никаких подробностей о покупателе не сообщается. В базе «СПАРК» предпринимателей с таким именем в Новосибирске не нашлось. На момент проведения торгов здание на правах аренды занимало некоммерческое партнерство «Союз медиков».





Сегодня НГС.НОВОСТИ уже подробно рассказали о выставленном на торги здании.

