Над центром Новосибирска пролетели три огромных бомбардировщика

Над центром Новосибирска пролетели три огромных бомбардировщика (фото)

Днем 17 марта над центром Новосибирска пролетели три бомбардировщика Ту-22М3.


Самолеты с интервалом 15–20 минут прошли на небольшой высоте над Центральным районом города и ушли на запад в сторону аэропорта «Толмачёво». 


В Новосибирске нередко замечают редкие военные самолеты — в аэропорту «Толмачёво» находится аэродром совместного базирования, который принимает не только гражданские, но и военные самолеты. В начале февраля любители авиационной фотографии заметили в «Толмачёво» другой редкий самолет — стратегический бомбардировщик Ту-95 с 4 винтовыми двигателями.


Над центром Новосибирска пролетели три огромных бомбардировщика (фото)


Справка: Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Эта модификация эксплуатируется с 1983 года. Длина самолета — более 42 м. Самолет оснащен 2 турбореактивными двигателями и может развивать скорость до 2300 км/ч на высоте и до 1050 км/ч у земли.

Михаил Руднев
Фото Александра Ощепкова

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