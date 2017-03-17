Мэр о заявлении Навального: «Я не был на вилле Абызова»

Мэр заявил, что власти будут контролировать траты коммунальщиков после роста тарифов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал заявление оппозиционера Алексея Навального о том, что деньги новосибирцев, заплаченные «СИБЭКО» за отопление, уходят на содержание виллы министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.





«Я не был на вилле Абызова и не готов комментировать про виллу ничего. Что касается денег: у нас точка зрения осталась прежней — максимальная прозрачность используемых дополнительных средств. Мы будем контролировать, создана депутатская комиссия, с общественниками. Мы отслеживаем, как будут продолжаться работы, как будут использованы эти деньги, здесь контроль налажен, на мой взгляд», — заявил Локоть.





От подробных комментариев мэр отказался, объяснив это тем, что не «имеет об этом информации».







«Что касается высказываний различных политических лидеров — в ходе избирательной кампании делаются громкие заявления, размашистые, поэтому участники порой не сдерживаются», — отметил мэр.





Заявление Алексея Навального о деньгах новосибирцев, уходящих на содержание виллы в Италии, было опубликовано на сайте оппозиционера 16 марта. Михаил Абызов — владелец холдинга «Ру-ком», которому, в свою очередь, утверждает Навальный, принадлежит компания «СИБЭКО». Однако, как уже сообщали НГС.НОВОСТИ, имена владельцев компании «СИБЭКО» доподлинно неизвестны.