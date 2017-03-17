Мэр о заявлении Навального: «Я не был на вилле Абызова»

Мэр заявил, что власти будут контролировать траты коммунальщиков после роста тарифов
Мэр заявил, что власти будут контролировать траты коммунальщиков после роста тарифов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал заявление оппозиционера Алексея Навального о том, что деньги новосибирцев, заплаченные «СИБЭКО» за отопление, уходят на содержание виллы министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.


«Я не был на вилле Абызова и не готов комментировать про виллу ничего. Что касается денег: у нас точка зрения осталась прежней — максимальная прозрачность используемых дополнительных средств. Мы будем контролировать, создана депутатская комиссия, с общественниками. Мы отслеживаем, как будут продолжаться работы, как будут использованы эти деньги, здесь контроль налажен, на мой взгляд», — заявил Локоть.


От подробных комментариев мэр отказался, объяснив это тем, что не «имеет об этом информации». 


«Что касается высказываний различных политических лидеров — в ходе избирательной кампании делаются громкие заявления, размашистые, поэтому участники порой не сдерживаются», — отметил мэр.


Заявление Алексея Навального о деньгах новосибирцев, уходящих на содержание виллы в Италии, было опубликовано на сайте оппозиционера 16 марта. Михаил Абызов — владелец холдинга «Ру-ком», которому, в свою очередь, утверждает Навальный, принадлежит компания «СИБЭКО». Однако, как уже сообщали НГС.НОВОСТИ, имена владельцев компании «СИБЭКО» доподлинно неизвестны.

Ксения Евдокимова
Фото Анны Золотовой

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