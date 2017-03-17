Дорога в центре города лишилась полосы из-за провала
В Новосибирске из-за провала на теплотрассе на одну полосу сузили проезжую часть ул. Крылова.
Дорога лишилась одной полосы рядом с домом №12 — это недалеко от пересечения с Красным проспектом.
«На месте ведутся аварийные работы по ликвидации провала на теплотрассе», - сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В отделе стратегических коммуникаций АО «СИБЭКО» пояснили, что на этом участке дороги разрушился бетон, в итоге на проезжей части образовалась выбоина.
«После замены участка теплотрассы в декабре 2016 года было выполнено благоустройство проезжей части в зимнем варианте бетоном. Сейчас из-за знакопеременной погоды произошло разрушение бетона, в результате чего образовалась выбоина глубиной 20 см и размером один на один метр. Сегодня проводится бетонирование этого участка. Сужение будет убрано 20 марта после отвердевания бетона», — рассказали в «СИБЭКО».
На этой неделе из-за ямы на дороге также перекрывали проезжую часть ул. Кошурникова в Октябрьском районе.
Ольга Власова
Фото, видео Густаво Зырянова