На станции метро «Красный проспект» встали поезда из-за упавшего мужчины

На станции метро «Красный проспект» встали поезда из-за упавшего мужчины (обновлено)


В Новосибирском метрополитене произошло ЧП — пассажиры не могли попасть на перрон из-за остановившихся поездов.


Как рассказали очевидцы, около 13:00 в новосибирском метро произошел сбой — на станции «Красный проспект» около 10 минут стояли поезда в двух направлениях, станция была закрыта. Также на станции «Площадь Ленина» люди столпились перед турникетом, так как их не пускали на перрон.


По информации в соцсетях, поезд резко затормозил, когда прибывал на станцию «Красный проспект», и послышался удар. Также очевидцы пишут, что люди на перроне отбежали от состава, двери поезда не открывали. Сначала вышел машинист, а затем начали выпускать пассажиров из первых двух вагонов.


Как уточнили в метрополитене, ЧП произошло в 13:01 на станции метро «Красный проспект». 43 летний мужчина по непонятным причинам оказался на рельсах перед поездом, который ехал в направлении «Гагаринской». По словам сотрудников метрополитена, мужчина не пострадал — с рельсов ему помог подняться машинист-инструктор этого же поезда, затем вызвали «скорую помощь». Известно, что он был вместе с сестрой, в Новосибирске проездом, он ехал из Барнаула в Иркутскую область.


По информации очевидцев, в 13:20 метрополитен работал в обычном режиме.


Это не первый случай падения пассажира в метрополитене. В конце прошлого года на станции «Площадь Маркса» на рельсы упал 42-летний мужчина.

Анна Богданова
Фото Татьяны Фатеевой

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