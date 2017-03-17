Новосибирск начал бороться за титул столицы глобальной экологической акции

Новосибирск вступил в борьбу за звание столицы акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли».





Новосибирск претендует на звание столицы акции «Час Земли»







WWF России объявил о старте конкурса на звание столицы акции «Час Земли».





«Награду получит тот город, жители которого особенно активно будут участвовать в акции», — отметили в пресс-службе WWF России. Награда — это кубок с гравировкой названия города и статус столицы «Часа Земли-2018».





Новосибирцы активно голосуют на сайте WWF





Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие в акции, нужно отметить свое местоположение на карте на официальном сайте «Часа Земли».







При выборе победителя будут учитываться число жителей, принявших участие в акции в своем городе, и численность населения. Пока больше всего меток на карте оставили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска. За звание столицы акции «Час Земли» борются и другие страны, в частности, Казахстан, Франция, Украина, Туркменистан, Польша.





В Новосибирске по данным на 13:00 местного времени проголосовали уже 59 человек.







Имя города-победителя станет известно 29 марта.







«Час Земли» — это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. В этот день люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл акции — привлечь внимание к будущему планеты.





В прошлом году в акции приняли участие, в частности, зоопарк, СТЦ «МЕГА» и завод «Балтика-Новосибирск».