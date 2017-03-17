Новосибирск начал бороться за титул столицы глобальной экологической акции

Новосибирск вступил в борьбу за звание столицы акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли».


Новосибирск претендует на звание столицы акции «Час Земли»
Новосибирск претендует на звание столицы акции «Час Земли»


WWF России объявил о старте конкурса на звание столицы акции «Час Земли».


«Награду получит тот город, жители которого особенно активно будут участвовать в акции», — отметили в пресс-службе WWF России. Награда — это кубок с гравировкой названия города и статус столицы «Часа Земли-2018».


Новосибирцы активно голосуют на сайте WWF
Новосибирцы активно голосуют на сайте WWF


Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие в акции, нужно отметить свое местоположение на карте на официальном сайте «Часа Земли».


При выборе победителя будут учитываться число жителей, принявших участие в акции в своем городе, и численность населения. Пока больше всего меток на карте оставили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска. За звание столицы акции «Час Земли» борются и другие страны, в частности, Казахстан, Франция, Украина, Туркменистан, Польша.


В Новосибирске по данным на 13:00 местного времени проголосовали уже 59 человек.


Имя города-победителя станет известно 29 марта.


«Час Земли» — это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. В этот день люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл акции — привлечь внимание к будущему планеты.


В прошлом году в акции приняли участие, в частности, зоопарк, СТЦ «МЕГА» и завод «Балтика-Новосибирск».

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова, принтскрин 60.wwf.ru/capital

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