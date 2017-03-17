Сибирячки прошли испытания со змеями и погружением в воду ради королевской короны

20 жительниц Новосибирска прошли испытания реалити-шоу «Королевские игры» — фотографировались со змеями, ездили на гоночных автомобилях, плавали на глубине, чтобы получить корону королевы и путевку на конкурс красоты.





Участницы «Королевских игр» — женщины от 23 до 44 лет







Проект «Королевский сезон» начался в конце 2016 года, а завершится 19 марта в банкетном-зале «Белый зал “Премьер"» на ул. Орджоникидзе праздничной церемонией награждения. До торжества участницы — 20 женщин от 23 до 44 лет — прошли испытания на реалити-шоу, рассказала организатор Наталья Макаренко. Все участницы — матери.





«В проект они пришли не доказать кто красивее, а узнать свои скрытые возможности, посмотреть на себя с другой стороны, пройти проверку на прочность, вырваться из привычной серости будней, понять причину собственных неудач и обрести новую себя!» — объяснила Наталья.







Женщины сразились в реалити-шоу «Королевские игры»: погружались под воду, фотографировались со змеями и жабами и соревновались на скорость в картинг-клубе. По словам Натальи Макаренко, в обычной жизни женщины не занимаются экстримом — среди них есть парикмахер, преподаватель теории в автошколе, воспитатель детсада, также были матери в декрете.







Подробнее о борьбе со страхами участницы расскажут SHE.NGS





В каждом задании выбывало по 5 женщин, а победила в «Королевских играх» самая старшая участница — мама двоих детей, 44-летняя Ольга Амосова. На церемонии 19 марта будет объявлена победительница «Королевы сезонов», которой достанется корона ручной работы и кольцо в виде короны от ювелирной мастерской.







«"Королевой сезона" станет та, которая, по мнению специалистов и самих участниц, больше всего изменилась и показала себя с самых лучших сторон. Голосование проходило в закрытой форме», — добавила организатор «Игр». После финала 10 женщин будут участвовать в апрельском конкурсе «Достояние Сибири» среди мам СФО, а две победительницы представят регион на алтайском конкурсе «Леди Евразия».







Еще одно новосибирское реалити-шоу — «Голодные игры» — пока в стадии разработки. Его автор Евгений Пятковский намерен заставить сибиряков выживать в глухой тайге — участие в проекте стоит 10 млн руб., а приз составит 100 млн руб. Эта идея поразила журналистов и читателей популярного американского СМИ.