Прокуратура решила отобрать элитные земли на Обском море
Искитимская межрайонная прокуратура пытается через суд вернуть государству элитную землю на полуострове в Новосибирском водохранилище.
«Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев направил в суд исковые заявления о признании договоров купли-продажи земельных участков на полуострове у села Морозово недействительными», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Как рассказал НГС.НОВОСТИ Роман Гулиев, в 2014–2016 годах власти Искитимского района и Морозовского сельсовета незаконно продали желающим целый остров (175 тыс. кв. м) и часть полуострова в Новосибирском водохранилище.
«Участки эти находились в государственной собственности, которая не была разграничена. А предоставляли эти участки администрация Морозовского сельсовета и администрация района, так как предоставление участков производилось в разное время: в одно время полномочиями по предоставлению этой земли обладала районная администрация, а в другое время — администрация сельсовета.
Районная администрация 10 участков предоставила [в собственность] и 11 участков — Морозовский сельсовет.
Один из этих участков — это остров, который был полностью предоставлен в собственность членам дачного некоммерческого товарищества "ФМК", с этим договором работает природоохранная прокуратура — проверка была наша, но мы их подключили. Остров был продан за 10,4 млн руб.», — прокомментировал ситуацию Роман Гулиев.
Остальными 20 участками на полуострове, по его словам, занимается Искитимская межрайонная прокуратура. «Мы по двум сейчас предъявили иски. Остальные пока в работе находятся», — уточнил прокурор.
По его словам, все эти участки на полуострове власти продавали под строительство культурно-оздоровительного туристического центра.
Как отмечают в прокуратуре Новосибирской области, продажа этих участков противоречила требованию п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ, который запрещает приватизацию земли на береговой полосе. Иски от прокуратуры рассмотрит Искитимский районный суд.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1), fbk.info (2)