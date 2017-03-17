Прокуратура решила отобрать элитные земли на Обском море

Прокуратура отправила в суд уже два иска из-за продажи участков

Искитимская межрайонная прокуратура пытается через суд вернуть государству элитную землю на полуострове в Новосибирском водохранилище.





«Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев направил в суд исковые заявления о признании договоров купли-продажи земельных участков на полуострове у села Морозово недействительными», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.







Как рассказал НГС.НОВОСТИ Роман Гулиев, в 2014–2016 годах власти Искитимского района и Морозовского сельсовета незаконно продали желающим целый остров (175 тыс. кв. м) и часть полуострова в Новосибирском водохранилище.







«Участки эти находились в государственной собственности, которая не была разграничена. А предоставляли эти участки администрация Морозовского сельсовета и администрация района, так как предоставление участков производилось в разное время: в одно время полномочиями по предоставлению этой земли обладала районная администрация, а в другое время — администрация сельсовета.





Районная администрация 10 участков предоставила [в собственность] и 11 участков — Морозовский сельсовет.





Один из этих участков — это остров, который был полностью предоставлен в собственность членам дачного некоммерческого товарищества "ФМК", с этим договором работает природоохранная прокуратура — проверка была наша, но мы их подключили. Остров был продан за 10,4 млн руб.», — прокомментировал ситуацию Роман Гулиев.





Остров был продан за 10,4 млн руб.







Остальными 20 участками на полуострове, по его словам, занимается Искитимская межрайонная прокуратура. «Мы по двум сейчас предъявили иски. Остальные пока в работе находятся», — уточнил прокурор.







По его словам, все эти участки на полуострове власти продавали под строительство культурно-оздоровительного туристического центра.







Как отмечают в прокуратуре Новосибирской области, продажа этих участков противоречила требованию п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ, который запрещает приватизацию земли на береговой полосе. Иски от прокуратуры рассмотрит Искитимский районный суд.