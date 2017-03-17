Автомобилисты стали ездить по тротуару Космической из-за горы снега на дороге
В Новосибирске половину ул. Космической завалили снегом — автомобилисты стали ездить по встречной и тротуару.
«Там такая ситуация на участке от светофора на пересечении с пр. Карла Маркса и почти до пересечения с ул. Новогодней. Просто почистили тротуар от того, что на нем накопилось за зиму, и счищенный снег столкнули на проезжую часть. Там вал снега на дороге метровой высоты. В общем, перегородили полосу в сторону Новогодней», — рассказала очевидица корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети.
Женщина заметила, что машины могут проехать по тротуару или по встречной полосе. При этом если по тротуару в это время идет человек, он «либо ныряет в снег, либо машины едут с его скоростью».
Жительница проезжала по ул. Космической вчера, 16 марта, около 18:30. Еще один местный житель уверяет, что снег лежит на дороге более суток, и утром 17 марта ситуация не изменилась.
Корреспондент НГС, который днем 17 марта побывал на ул. Космической, едущих по тротуару машин не увидел. Автомобилисты стояли на дороге и терпеливо ждали, когда закончится встречный поток машин.
Днем 17 марта директор МКУ «Ленинское» Андрей Дергилев рассказал НГС.НОВОСТИ, что снег сейчас убирают.
«Ситуация возникла из-за того, что мы договорились с ДЭУ № 3, что сбросим снег на дорогу, а они поставят ротор и перебросят его. А у них ротор сломался, и поэтому получилась такая ситуация. Сейчас они вывозят его погрузчиками и самосвалами», — пояснил Андрей Дергилев.
Сейчас в Новосибирске активно идет уборка снега с тротуаров. По данным ГУБО, на 16 марта было «вскрыто» порядка 300 км тротуаров из 780 находящихся на содержании ДЭУ. «К сожалению, не везде есть возможность провести механизированную уборку — в ряде случаев ширина тротуаров не позволяет заехать туда уборочной технике, а очистка вручную малопроизводительна. Тем не менее мы стараемся максимально оперативно отреагировать на все обращения жителей. Очистку тротуаров планируется завершить до конца марта», — рассказал и.о. начальника ГУБО Евгений Антонов.
Однако иногда уборка тротуаров не обходится без инцидентов. Недавно трактор сгреб с тротуара на Затулинке лавочку и асфальт вместе со снегом.
Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова (1, 2, 4, 5), сообщества «Инцидент Новосибирск» (3)