Автомобилисты стали ездить по тротуару Космической из-за горы снега на дороге

17 марта корреспондент НГС наблюдал, как автомобилисты терпеливо ждут конца встречного потока

В Новосибирске половину ул. Космической завалили снегом — автомобилисты стали ездить по встречной и тротуару.





«Там такая ситуация на участке от светофора на пересечении с пр. Карла Маркса и почти до пересечения с ул. Новогодней. Просто почистили тротуар от того, что на нем накопилось за зиму, и счищенный снег столкнули на проезжую часть. Там вал снега на дороге метровой высоты. В общем, перегородили полосу в сторону Новогодней», — рассказала очевидица корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети.







Одна полоса ул. Космической оказалась занята снегом





Женщина заметила, что машины могут проехать по тротуару или по встречной полосе. При этом если по тротуару в это время идет человек, он «либо ныряет в снег, либо машины едут с его скоростью».







Очевидец сфотографировал, как 16 марта машины были вынуждены ехать по тротуару. Фотографию горожанин разместил в соцсетях





Жительница проезжала по ул. Космической вчера, 16 марта, около 18:30. Еще один местный житель уверяет, что снег лежит на дороге более суток, и утром 17 марта ситуация не изменилась.







Корреспондент НГС, который днем 17 марта побывал на ул. Космической, едущих по тротуару машин не увидел. Автомобилисты стояли на дороге и терпеливо ждали, когда закончится встречный поток машин.





Очевидцы уверяют, что снег лежит на улице больше суток





Днем 17 марта директор МКУ «Ленинское» Андрей Дергилев рассказал НГС.НОВОСТИ, что снег сейчас убирают.





«Ситуация возникла из-за того, что мы договорились с ДЭУ № 3, что сбросим снег на дорогу, а они поставят ротор и перебросят его. А у них ротор сломался, и поэтому получилась такая ситуация. Сейчас они вывозят его погрузчиками и самосвалами», — пояснил Андрей Дергилев.







Снег занял целую автомобильную полосу на ул. Космической





Сейчас в Новосибирске активно идет уборка снега с тротуаров. По данным ГУБО, на 16 марта было «вскрыто» порядка 300 км тротуаров из 780 находящихся на содержании ДЭУ. «К сожалению, не везде есть возможность провести механизированную уборку — в ряде случаев ширина тротуаров не позволяет заехать туда уборочной технике, а очистка вручную малопроизводительна. Тем не менее мы стараемся максимально оперативно отреагировать на все обращения жителей. Очистку тротуаров планируется завершить до конца марта», — рассказал и.о. начальника ГУБО Евгений Антонов.







Однако иногда уборка тротуаров не обходится без инцидентов. Недавно трактор сгреб с тротуара на Затулинке лавочку и асфальт вместе со снегом.

