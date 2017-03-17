Краеведческий музей начал продавать подарочные сертификаты (фото)

Краеведческий музей запустил продажу подарочных сертификатов
Краеведческий музей запустил продажу подарочных сертификатов


В Новосибирском государственном краеведческом музее открыли продажу подарочных сертификатов на 500 и 1000 руб.


«На эту сумму можно приобрести билеты, экскурсии, услуги всех филиалов, отделов краеведческого музея, кроме сувенирной продукции», — пояснили в краеведческом музее. — Любое количество человек, детские-взрослые билеты».


Сертификатом можно воспользоваться в краеведческом музее на Красном проспекте, в Музее природы на Вокзальной магистрали, музее «С.М. Киров в Сибири», Музее связи Сибири, в музейно-туристическом комплексе «Сузун-завод. Монетный двор», Музее Олимпийской славы.


Подарочный сертификат краеведческого музея
Подарочный сертификат краеведческого музея


Сертификаты состоят из пластиковой карты и обложки, номиналом 500 и 1000 руб. Продажи открылись с 9 марта. По словам сотрудника отдела маркетинга Анастасии Сотниковой, пока ажиотажа нет, но «люди звонят-интересуются». Музей также продает абонементы нескольких видов, но они, в отличие от сертификата, на фиксированную услугу. Купить подарочный сертификат можно в филиале на Красном проспекте, 23.


Краеведческий музей не первый решил продавать подарочные сертификаты. Например, создатели Музея Счастья рассказывали, что к ним зачастую приходят именно по сертификату, подаренному близкими.

Анна Богданова
Фото предоставлены Новосибирским государственным краеведческим музеем

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