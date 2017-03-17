Посреди торгового центра выставили раритетные и дорогие автомобили

В новосибирском торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл» открылась выставка советских ретро-автомобилей.


Всего на выставке можно увидеть 5 машин — «Москвич», «Победу» и три «Волги», которые были выпущены в середине ХХ века.


«В то время эти машины были редкими, их могли себе позволить лишь обеспеченные люди. Например, самый старший экземпляр выставки, ГАЗ-М-20 "Победа" бежевого цвета 1952 года выпуска — это первый автомобиль, который начали серийно производить после Второй мировой войны», — рассказали в пресс-службе «Сибирского Молла».


ГАЗ-М-20
ГАЗ-М-20


Как отмечает руководитель автомастерской «Ретро 54» (соорганизатор выставки) Вадим Гвоздев, это маленький и очень красивый автомобиль, но у него нет таких удобств, которые есть в современных машинах.


«Нет гидроусилителя, руль находится очень близко к ногам, а в боковых зеркалах вообще ничего не видно. В то время это было нормально», — отмечает Вадим Гвоздев.


Еще один экземпляр коллекции — вишнево-бежевый «Москвич-407» 1958 года выпуска, одна из первых машин этой марки.


 «Москвич-407»
 «Москвич-407»


Кроме того, в торговом центре разместились три «Волги»: черно-белый ГАЗ-21 первой серии (1958 год выпуска), ГАЗ-21 молочного цвета из второй серии (1962 год выпуска) и бело-голубой ГАЗ-22 (1969 год выпуска).


«На выставке есть черно-белая "Волга" первой серии, она считается очень редкой и в несколько раз дороже остальных. Сейчас ее стоимость — не менее 2 млн руб. Вторая серия ей не уступает: сейчас по городу ездят в основном машины третьей серии, вторую вы уже не найдете», — комментирует Вадим Гвоздев.


ГАЗ-21
ГАЗ-21


Бело-голубую «Волгу», представленную на выставке, в советское время использовали в служебных целях — в милиции и «скорой помощи». В продаже этого автомобиля не было, поэтому встретить его можно было очень редко, это особенно ценный экземпляр для коллекционеров, отмечают в «Сибирском Молле».


ГАЗ-22
ГАЗ-22


ГАЗ-21
ГАЗ-21


Все эти машины можно увидеть рядом с магазином INCITY и на фуд-корте «Сибирского Молла». Выставка продлится до 15 апреля, уточнили в торгово-развлекательном центре.



В Новосибирске время от времени выставляют ретро-автомобили. Например, в  июне 2016 года НГС рассказывал о раритеных машинах, участвующих в гонке «Пекин – Париж».

Ольга Хмелевская
Фото и видео Густаво Зырянова

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