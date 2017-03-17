Владелец «Марриотта» открыл в Заельцовском бору ресторан с котлетами и ухой

Зал ресторана рассчитан примерно на 30 посетителей



В элитном жилом комплексе «Жуковка», расположенном в Заельцовском бору, начал работать ресторан «Сезоны». Заведение разместилось на первом этаже входящего в состав жилого комплекса апарт-отеля «Резидент Жуковка».







Сам апарт-отель предлагает жилой дом, в котором квартиры не продаются в собственность, а сдаются в долгосрочную аренду. «Жуковка» — проект новосибирского предпринимателя Александра Бойко, которому, в частности, принадлежит отель «Марриотт» на ул. Орджоникидзе.





Зал ресторана рассчитан примерно на 30 посетителей и своим оформлением напоминает кафе «Увертюра» на первом этаже новосибирского «Марриотта». Помимо ряда стандартных столов, здесь предусмотрена обширная мягкая зона с небольшими низкими журнальными столиками. По всей видимости, создатели ресторана предполагают, что жильцы апарт-отеля будут приходить сюда просто провести время, а не только для обеда или ужина.







Оформлением ресторан «Сезоны» напоминает кафе «Увертюра» на первом этаже новосибирского «Марриотта»







Ресторан пока работает в тестовом режиме по сокращенному меню. Тем не менее направление кухни уже сейчас можно определить как авторскую европейскую, с акцентом на местные продукты. Даже в рецепты привычных блюд внесены какие-то коррективы. Например, греческий салат здесь делают с маринованным сыром и карамелизованными томатами (420 руб.), а лосось подают с апельсиновым соусом (680 руб.). Среди других блюд, например, уха из сибирских рыб за 320 руб. и домашние котлеты из белой рыбы за 420 руб. В целом обед из двух блюд с безалкогольным напитком будет стоить не меньше 740 руб., самое дорогое блюдо — филе-миньон со шпинатом стоит 760 руб. Вино бокалами — от 320 руб.







Открывшийся ресторан — не единственное заведение такого уровня в Заельцовском бору. В этом же районе, например, давно работает ресторан «На Даче» , также на территории Заельцовского парка находится ресторан Shalet.

