Подрядчика скандальной стройки на Большевистской вызвали в суд

Трещина на ул. Большевистской появилась еще в ноябре 2016 года
Трещина на ул. Большевистской появилась еще в ноябре 2016 года

Инспекция государственного строительного надзора НСО подала иск в Арбитражный суд на генподрядчика строительства комплекса «Снежная миля» на ул. Большевистской — на магистрали рядом со стройплощадкой еще в прошлом году появилась огромная трещина, создающая помехи для дорожного движения.


Ведомство попросило привлечь ООО «Новосибирский строительный трест» («НСТ») к административной ответственности за невыполнение предписаний инспекции, сообщается в документах на сайте областного арбитража.


Директор ООО «НСТ» Юрий Бутримов сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что компания не согласна с иском.


«Все по предписанию было выполнено, кроме геологии (геологических исследований. — О.В.) — она была не до конца [проведена] и сейчас делается специализированной организацией. Это во временном промежутке длинная вещь — геологические исследования. Все остальные рекомендации были выполнены 100 % и поданы им (инспекции Госстройнадзора. — О.В.)», — пояснил Юрий Бутримов.


Заседание суда назначено на 30 марта. По ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор» генподрядчику грозит штраф от 50 до 100 тыс. руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.


НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-службу правительства НСО и попросили подробно прокомментировать суть иска.


Многофункциональный комплекс «Снежная миля» строят на ул. Большевистской с конца 2014 года. Он задумывался как комплекс площадью 135 тыс. кв. м, состоящий из зданий апартаментов, 23-этажного делового центра, гостиницы и площадки для театра Сергея Афанасьева. Инвестиции в проект оценивались в 6 млрд руб. 


В конце 2016 года от строительства бизнес-центра начала страдать одна из самых загруженных магистралей Новосибирска. В ноябре на правой полосе ул. Большевистской при движении в сторону Академгородка и тротуаре просел грунт и образовались крупные трещины. Тогда дорогу частично перекрывали для ремонтных работ. В марте горожане снова обнаружили глубокую трещину около строящейся «Снежной мили» — на этот раз вдоль тротуара на Большевистской. 

Ольга Власова
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