Новосибирцев замучили ночные кошмары про драконов и двухвосток

Новосибирцы спрашивают у Яндекса, «к чему снится идти под руку с красным драконом»
Новосибирцы спрашивают у Яндекса, «к чему снится идти под руку с красным драконом»

Аналитики «Яндекса» выяснили, какие сны чаще всего снятся новосибирцам.


Специалисты «Яндекса» проанализировали все поисковые запросы россиян со словами «к чему снится» и пришли к выводу, что в каждом регионе есть свои характерные сны — те, о которых пользователи спрашивают чаще, чем в среднем по России.


«В Новосибирской области это сны про драконов и ягоду "Bиктория". 


А, например, в Челябинской области людям снятся метеориты. Для Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей характерны религиозные сны — со святыми, священниками и иконами. В Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской Республике популярны пироги», — рассказали в компании «Яндекс».


Кроме драконов и виктории в список особенных снов новосибирцев также попали двухвостки («к чему снится много мелких ползучих насекомых двухвостки»), погреба («к чему снится видеть во сне что я копал погреб») и грузди («к чему снится есть соленые грузди»). Кроме того, чаще, чем в среднем по России, новосибирцы ищут в поисковике толкования снов со словами «садить», «белить», «электричка» «дача» и «кедровый».


При этом самые популярные слова из запросов про сны у россиян практически не отличаются.


Исключение составляют собаки, которые новосибирцам снятся немного чаще, чем другим россиянам. 


Кроме собак в топ-10 поисковых запросов новосибирцев про сны вошли слова «человек», «умирать», «живой», «ребенок», «рыба», «парень», «вода», «дом» и «беременность».


«Сильнее всего от региона к региону меняются транспорт, погода, флора и фауна сновидений. Море чаще снится в Крыму и на Кавказе, а горы — на Алтае и в Тыве. Арбузы и орехи во сне и наяву растут на юге, а клюква — на севере. Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — Путин. Чаще всего он снится в Чечне», — отмечают аналитики «Яндекса».


Также на этой неделе сервис Яндекс.Музыка проанализировал, какие песни новосибирцы слушали зимой.

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

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