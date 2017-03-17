На выходных в Новосибирске сохранится морозная погода

Выходные в Новосибирске будут морозными 
Выходные в Новосибирске будут морозными 

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие двое суток — 18 и 19 марта в регионе сохранится прохладная погода.


Сейчас Новосибирск и окрестности находятся в зоне высокого атмосферного давления. 


«Достаточно морозная погода будет в утреннее время —  от –14 до –19, ночью морозы будут местами до –20...–26. Днем будет от 0 до –7 градусов», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, отметив, что на дорогах будет гололедица. 


По словам Ренада Ягудина, в понедельник, вероятно, также сохранится мороз. 


С пришедшим в Новосибирск похолоданием связано появление в небе солнечных колец — гало. Также новосибирцы могут видеть туманы, дымку и изморозь.  

Ольга Власова
Фото Стаса Соколова 

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