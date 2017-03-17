На выходных в Новосибирске сохранится морозная погода

Выходные в Новосибирске будут морозными

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие двое суток — 18 и 19 марта в регионе сохранится прохладная погода.





Сейчас Новосибирск и окрестности находятся в зоне высокого атмосферного давления.





«Достаточно морозная погода будет в утреннее время — от –14 до –19, ночью морозы будут местами до –20...–26. Днем будет от 0 до –7 градусов», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, отметив, что на дорогах будет гололедица.





По словам Ренада Ягудина, в понедельник, вероятно, также сохранится мороз.





С пришедшим в Новосибирск похолоданием связано появление в небе солнечных колец — гало. Также новосибирцы могут видеть туманы, дымку и изморозь.