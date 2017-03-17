Над Новосибирском заметили неопознанный падающий объект

Жители Новосибирска вечером 16 марта заметили в небе два неизвестных падающих объекта.


Неизвестный объект, падающий над Новосибирском
Неизвестный объект, падающий над Новосибирском


«Вчера вечером, на закате, в небе над Новосибирском падали два каких-то объекта. Свидетелем события была моя супруга, она же и успела сделать фото на мобильный телефон. Сначала один [объект падал], жена не успела телефон взять, потом второй — она сфотографировала. Они фактически друг за другом [падали]», — рассказал новосибирец, представившийся Александром.


Неизвестные объекты новосибирцы заметили на Ключ-Камышенском плато, из дома № 13. Александр уточнил, что объекты падали на северо-западной части неба чуть позже 19:00.


Сейчас НГС.НОВОСТИ выясняют, что это были за объекты.

Ксения Евдокимова

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