Школьница зацепилась за трамвай № 13 и проехала по улице

Школьница едет на трамвае № 13
Школьница едет на трамвае № 13

Новосибирская школьница проехала на трамвае № 13 по ул. Гурьевской, зацепившись за его заднюю часть.


Видеоролик, на котором девочка в черном пуховике и с розовым портфелем едет по Гурьевской, зацепившись за трамвай, появился в Сети вечером 16 марта. Заснял его очевидец, который ехал по улице на машине.


На ролике видно, как девочка сидит на выступающей сзади части трамвая и держится за лестницу. Когда трамвай останавливается, девочка встает, стряхивает руки, а потом снова зацепляется за трамвай.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась в МКУ «Горэлектротранспорт» с просьбой прокомментировать ситуацию.


Трамвай № 13 часто попадает в городские новости. Например, недавно целых четыре трамвая не могли проехать из-за припарковавшегося кроссовера.

Ксения Евдокимова
Скриншот видео Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»  

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