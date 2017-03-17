Школьница зацепилась за трамвай № 13 и проехала по улице

Школьница едет на трамвае № 13

Новосибирская школьница проехала на трамвае № 13 по ул. Гурьевской, зацепившись за его заднюю часть.





Видеоролик, на котором девочка в черном пуховике и с розовым портфелем едет по Гурьевской, зацепившись за трамвай, появился в Сети вечером 16 марта. Заснял его очевидец, который ехал по улице на машине.







На ролике видно, как девочка сидит на выступающей сзади части трамвая и держится за лестницу. Когда трамвай останавливается, девочка встает, стряхивает руки, а потом снова зацепляется за трамвай.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась в МКУ «Горэлектротранспорт» с просьбой прокомментировать ситуацию.







Трамвай № 13 часто попадает в городские новости. Например, недавно целых четыре трамвая не могли проехать из-за припарковавшегося кроссовера.

