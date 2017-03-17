Хоккеист «Сибири» стал капитаном олимпийской сборной

Степан Санников

Капитана хоккейной «Сибири» Степана Санникова назначили капитаном олимпийской сборной.





«Олимпийская сборная России прибыла в Пхенчхан, где 18 и 19 марта проведет два товарищеских матча на арене Зимних игр с национальной сборной Кореи. Капитаном олимпийской сборной тренерский штаб назначил Степана Санникова, ассистентами — Анатолия Голышева и Сергея Шумакова», — сообщает Федерация хоккея России.







Центральный нападающий сборной и игрок «Сибири» Максим Шалунов в предстоящих играх не выступит — он остался в Москве из-за небольшой травмы, вместо него в Корею отправился форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев.







Хоккеисты новосибирской «Сибири» часто помогают сборной России победить. Например, недавно игроки новосибирского клуба помогли сборной стать победителем Евротура.

