Хоккеист «Сибири» стал капитаном олимпийской сборной

Степан Санников
Степан Санников

Капитана хоккейной «Сибири» Степана Санникова назначили капитаном олимпийской сборной.


«Олимпийская сборная России прибыла в Пхенчхан, где 18 и 19 марта проведет два товарищеских матча на арене Зимних игр с национальной сборной Кореи. Капитаном олимпийской сборной тренерский штаб назначил Степана Санникова, ассистентами — Анатолия Голышева и Сергея Шумакова», — сообщает Федерация хоккея России.


Центральный нападающий сборной и игрок «Сибири» Максим Шалунов в предстоящих играх не выступит — он остался в Москве из-за небольшой травмы, вместо него в Корею отправился форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев.


Хоккеисты новосибирской «Сибири» часто помогают сборной России победить. Например, недавно игроки новосибирского клуба помогли сборной стать победителем Евротура.

Ксения Евдокимова

Фото hcsibir.ru

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