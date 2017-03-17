Пропавшие влюбленные подростки нашлись спустя 3 дня

14-летняя Анастасия Мотыль
14-летняя Анастасия Мотыль

Пропавшие в Новосибирской области влюбленные подростки — 14-летняя Анастасия Мотыль и 16-летний Владислав Культенко нашлись живыми.


«Они нашлись. Сами вернулись домой. С родителями проведены профилактические беседы», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Волонтеры содружества «ДоброСпас-Новосибирск» рассказали, что подростки вернулись домой вечером 16 марта.


Молодые люди пропали 14 марта. Источник в правоохранительных органах рассказывал, что молодые люди оставили дома мобильные телефоны, оставили записку дома у девушки в Мошково и пропали.

16-летний Владислав Культенко
16-летний Владислав Культенко

Пропавших жителей Новосибирска обычно ищут полиция, волонтеры, помогают им СМИ. Недавно благодаря публикации НГС нашелся 24-летний новосибирец, не выходивший на связь с родственниками больше недели.

Ксения Евдокимова

Фото предоставлены содружеством волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск»

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