Новосибирец ударил ножом гулявшего ночью спортсмена

За убийство и кражу новосибирец лишился свободы почти на 13 лет

В четверг, 16 марта, Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 19-летнему парню, который убил гулявшего по ночной Расточке прохожего.





Преступление произошло полгода назад — тогда прохожие нашли на Расточке труп мужчины со сжатыми кулаками. Убитым оказался 18-летний спортсмен — он погиб во время ночной прогулки.





«Судом установлено, что 9 сентября 2016 года 18-летний потерпевший Артем Е., положительно характеризующийся, увлекающийся спортом и мечтающий работать в правоохранительных органах, впервые в жизни в ночное время вышел прогуляться по ночной Расточке и послушать музыку в сотовом телефоне», — описали ситуацию в прокуратуре Кировского района.







Когда молодой человек проходил мимо дома № 3 по ул. Мира, то увидел пьяного прохожего, который остановил его и во время беседы ударил ножом в живот. Удар оказался смертельным: нож вошел пострадавшему в печень, отмечают в районной прокуратуре.







По ее данным, после убийства прохожий похитил у погибшего сотовый телефон Samsung Galaxy, который стоил 9 тыс. руб.







На суде 19-летний молодой человек свою вину признал. Он пояснил, что на его поведении в ту ночь сильно отразилось то, что он был пьян.





Кировский районный суд признал молодого человека виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) и краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и приговорил его к 12 годам 9 месяцам колонии строгого режима. Кроме того, осужденный должен выплатить матери погибшего 1,6 млн руб. — компенсацию морального вреда (1,5 млн. руб.) и расходы на погребение (104 415 руб.), сообщили в прокуратуре.





Приговор не вступил в законную силу. Стороны могут его обжаловать.





Также вчера Новосибирский областной суд вынес приговор Александру Семенову и Александру Коробейникову, которые убили своего знакомого стилиста Игоря Баландина из-за нового красного автомобиля.