Из-за аварии на «Золотой Ниве» остались без света 22 дома

Сегодня поздно вечером в жилых домах в районе станции «Золотая Нива» отключился свет — произошло это, рассказали НГС.НОВОСТИ местные жители, около 22:25. В числе обесточенных зданий — и жилые девятиэтажки, и несколько магазинов, в частности, свет пропал в супермаркете «Горожанка».







«В ЖЭУ сказали, что это аварийное отключение, когда появится свет — неизвестно. Говорят: до устранения. А на другой стороне ул. Кошурникова свет есть. Видимо, потому что там уже Дзержинский район», — иронизирует местный житель Михаил Р. Фонари уличного освещения тоже не горят, но светофор на перекрестке ул. Лежена и Кошурникова работает, сообщают читатели НГС.







По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», аварийное отключение света произошло в 22 домах из-за «отключения ячейки РП 1500». Ориентировочное время подключения обесточенных домов — в 00.30 17 марта.





Дополнение: Читатель НГС сообщил, что электроснабжение домов было восстановлено около полуночи, т.е. даже раньше запланированного времени, указанного на муниципальном портале «Мой Новосибирск».