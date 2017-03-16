Новосибирские власти задумались о повышении платы за детсады

Из-за роста цен 80 руб. в день уже не хватает на то, чтобы накормить ребенка



Власти Новосибирска объявили о том, что считают нужным повысить плату за детские сады.







Сейчас родители платят по 80 руб. в день на одного ребенка. Но цены растут, и этих денег уже не хватает на то, чтобы накормить детей, отмечают в Совете депутатов Новосибирска.







«Департаментом образования мэрии города Новосибирска был проведен анализ стоимости рациона питания детей в зависимости от возраста. Выяснилось, что 80 руб. недостаточно для обеспечения полноценного питания. Сейчас стоимость набора продуктов для детей до 3-х лет составляет уже 99 руб., от 3 до 7 лет – 121 руб., усредненная сумма для всех возрастов – 110 руб.», - сообщила 16 марта пресс-служба Совета депутатов.







Как отмечают в пресс-службе, департамент образования сравнил, сколько платят за детсады родители в разных городах сибирского региона. После этого сравнения специалисты департамента пришли к выводу, что родительскую плату в Новосибирске нужно повысить до 110 руб. в день.





Отметим, плата за детские сады в Новосибирске не повышалась с 1 января 2015 года. Между тем с 2017 года в Новосибирской области сократилось число родителей, которым положена компенсация за оплату детсада.